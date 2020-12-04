Відома російська актриса та блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, показала свої "закулісні ніжності"
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Кошкіної в соцмережі.
Так, актриса розмістила у своєму акаунті пост, в якому розповіла про "ніжності" і виклала відповідне фото.
На новій світлині Кошкіна нахиляєтся, щоб поцілувати маленького милого песика.
"Наші закулісні ніжності... Чекаємо з Джуником на маму", - написала Кошкіна і "тегнула" відому російську співачку Любов Успенську, яка, очевидно, є власницею собаки.
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На фото актриса має традиційно дуже яскравий вигляд - на ній гарний вечірній макіяж та масивні сережки.
Фоловери не стримали зворушення від такого фото, але деякі і не впустили можливості, щоб не пожартувати.
"Говорять, що коти не надто ладнають із собаками...", "Забацаєте дует?", "Єдиний, хто вірний", "Сука? Кобель?", "Щось вона не рада", - пишуть в коментарях.
Раніше повідомлялось, що Кошкіна розповіла про різке схуднення - мінус декілька кілограмів за пару днів. При цьому вона натякнула, що причиною втрати ваги в її випадку є стрес.
Нагадаємо, що наречена Харламова задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим чином: "дика кішка".
Як повідомляла Politeka, коханка Харламова побешкетувала в ліжку і показала розтяжку: "хороша".
Також Politeka писала, що Яна Кошкіна зігріла чоловіків екстремальним декольте: "відразу в жар кинуло!".