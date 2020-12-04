Відома російська актриса та блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з коміком Гаріком Харламовим, показала свої "закулісні ніжності"

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Кошкіної в соцмережі.

Так, актриса розмістила у своєму акаунті пост, в якому розповіла про "ніжності" і виклала відповідне фото.

На новій світлині Кошкіна нахиляєтся, щоб поцілувати маленького милого песика.

"Наші закулісні ніжності... Чекаємо з Джуником на маму", - написала Кошкіна і "тегнула" відому російську співачку Любов Успенську, яка, очевидно, є власницею собаки.

На фото актриса має традиційно дуже яскравий вигляд - на ній гарний вечірній макіяж та масивні сережки.

Фоловери не стримали зворушення від такого фото, але деякі і не впустили можливості, щоб не пожартувати.

"Говорять, що коти не надто ладнають із собаками...", "Забацаєте дует?", "Єдиний, хто вірний", "Сука? Кобель?", "Щось вона не рада", - пишуть в коментарях.

Раніше повідомлялось, що Кошкіна розповіла про різке схуднення - мінус декілька кілограмів за пару днів. При цьому вона натякнула, що причиною втрати ваги в її випадку є стрес.

Нагадаємо, що наречена Харламова задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим чином: "дика кішка".

Як повідомляла Politeka, коханка Харламова побешкетувала в ліжку і показала розтяжку: "хороша".

Також Politeka писала, що Яна Кошкіна зігріла чоловіків екстремальним декольте: "відразу в жар кинуло!".