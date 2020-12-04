Екс-солістка групи "Время и стекло" Надя Дорофєєва, яка нещодавно почала сольну кар'єру, похвалилася стильним луком

Як повідомляла Politeka.net, у себе в Instagram красуня опублікувала серію фото, на яких показала, як буде виглядати в «Лізі сміху». Як відомо, Дорофєєва вже давно є однією з суддів шоу.

Артистка була одягнена в коротеньку чорну спідницю і білий укорочений пухнастий светр. На голові у Наді красувалися грайливі хвостики. Виглядала співачка зухвало, і, одночасно, ніжно.

"Вся моя команда знає, як нелегко дався мені цей проект... бути не в своїй тарілці, не в своєму комфортному стані-великий виклик. Я вдячна всім моїм командам за віру і дружбу, який кайф вміти сміятися над собою, тепер я це точно знаю)", - зазначила Надя.

У коментарях до посту Дорофєєвої залишили масу приємних слів.

"Надя, а що там на попі за напис? Сподіваюся: "Я сплю з Дантесом"?", "Цей образ і ця зачіска це вау", "це буде вогненний випуск", "як завжди на висоті!", "Хвостики тобі так пасують", "Королева", "як мені подобається твоя зачіска, тобі дуже пасує", "очі світяться, така щаслива", - пишуть користувачі Мережі.

Як відомо, восени група "Время и стекло" дала останні концерти, після чого Дорофєєва запустила сольний проект.

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