Українські артистки, співачки і танцівниці приміряли ретро-образи і перевтілилися в дівчат з минулого сторіччя

Як повідомляє Politeka.net, 37 українських артисток взяли участь у фотопроекті, де відомий фотограф Ростислав Ріпка знімав їх у французькому стилі harcourt. Фотограф зазначає, що цей стиль дозволяє зробити фото як на кадрах чорно-білого кіно.

У проекті взяла участь ведуча "1+1" Люміла Барбір. На фото вона була схожа на голлівудську зірку ХХ століття.

Українська актриса Ольга Сумська позувала у світлому плащі і була схожа на загадкову красуню з французьких фільмів.

А рок-діва Юлія Саніна за красою могла б легко зрівнятися з такими легендами як Марлен Дітріх і Едіт Піаф.

Олена Шоптенко з "Танців з зірками" поділилася унікальними знімками у себе в Instagram. Вона написала, що для неї ретро-образи дуже близькі.

Окрім Шоптенко до проекту запросили Юлію Сахневич та Аделіну Делі з «Танців з зірками».

З'явиться в новій книзі скандальна співачка MARUV. Для фото співачка позувала з синім волоссям.

А ось спокуслива Надія Мейхер стала останньою красунею, яка потрапить в книгу. Вона прикрасила останню сторінку.

Нагадаємо, що Ольгу Сумську в сорочці і пальто переплутали з красунею-донькою: "35, не більше".

Як повідомляла Politeka, Шоптенко з "Танців з зірками" посвітила своїми соковитими "черешеньками" в сукні без білизни:"шикарна".

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