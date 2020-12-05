Українські артистки, співачки і танцівниці приміряли ретро-образи і перевтілилися в дівчат з минулого сторіччя
Як повідомляє Politeka.net, 37 українських артисток взяли участь у фотопроекті, де відомий фотограф Ростислав Ріпка знімав їх у французькому стилі harcourt. Фотограф зазначає, що цей стиль дозволяє зробити фото як на кадрах чорно-білого кіно.
У проекті взяла участь ведуча "1+1" Люміла Барбір. На фото вона була схожа на голлівудську зірку ХХ століття.
Українська актриса Ольга Сумська позувала у світлому плащі і була схожа на загадкову красуню з французьких фільмів.
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А рок-діва Юлія Саніна за красою могла б легко зрівнятися з такими легендами як Марлен Дітріх і Едіт Піаф.
Олена Шоптенко з "Танців з зірками" поділилася унікальними знімками у себе в Instagram. Вона написала, що для неї ретро-образи дуже близькі.
Окрім Шоптенко до проекту запросили Юлію Сахневич та Аделіну Делі з «Танців з зірками».
З'явиться в новій книзі скандальна співачка MARUV. Для фото співачка позувала з синім волоссям.
А ось спокуслива Надія Мейхер стала останньою красунею, яка потрапить в книгу. Вона прикрасила останню сторінку.
Нагадаємо, що Ольгу Сумську в сорочці і пальто переплутали з красунею-донькою: "35, не більше".
Як повідомляла Politeka, Шоптенко з "Танців з зірками" посвітила своїми соковитими "черешеньками" в сукні без білизни:"шикарна".
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