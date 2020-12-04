Хореограф і танцівниця, учасниця проекту «Танці з зірками» Олена Шоптенко полонила ретро-образами

Як повідомляла Politeka.net, у себе в Instagram артистка опублікувала серію фото, зроблених українським фотографом в рамках нового проекту. На фото Шоптенко позувала в ретро одязі. На одному фото на ній була сукня з пікантним вирізом. Волосся хореографа були накручені і красиво укладені. На другому знімку на голові Олени красувався чорний бант.

"Я завжди дуже любила "ретро": ретро танці, ретро костюми, ретро фільми! Для мене ця стилістика настільки особлива, глибока і самодостатня, що я завжди з величезним задоволенням використовую її в своїй роботі: в хореографії. А зовсім недавно мені пощастило ще й зануритися в стиль фотографії того часу - у французький стиль «Harcourt», - розповіла Олена.

У коментарях стали бурхливо обговорювати новий образ зірки.

"Ви прекрасна", "Фото-супер!", "Неймовірно красиво і стильно!", "Вау", «Яка прекрасна», «клас», "це ваш стиль", - пишуть користувачі Мережі.

Раніше ми писали, що Олена Шоптенко показала рідкісне фото підрослого сина. Танцівниця зізналася, що її син Олексій щодня будить її, пробираючись до неї в ліжко. На фото Шоптенко міцно обіймає сина і посміхається.

Нагадаємо, що ніжна Шоптенко скинула зайве, заткнувши за пояс муз Тарантіно:"Боже, яка ви...".

Як повідомляла Politeka, Шоптенко посвітила своїми соковитими "черешеньками" в сукні без білизни:"шикарна".

Також Politeka писала, що Шоптенко подражнила оголеною частиною тіла, вразивши навіть Саніну:"Просто супер".