Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила витівкою, засвітивши зайве в ультра-міні плаття
Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"І ще один образ мого кліпу.🐣 Вірю, вам сподобається. Я люблю мінімум макіяжу", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на фотографії Волочкова позує в «срібному» ультра-міні, присівши перед камерою. Однак через вибір вбрання, в кадр потрапило явно зайве. Образ балерина доповнила дивною пов'язкою на голові.
Посилення карантину, прем'єр Шмигаль екстрено звернувся до українців і назвав терміни: "До кінця грудня..."
Трагедія назавжди пов'язала Каменських з екс-коханим, подробиці: "Настя і Вова дивом вижили"
Безсоромна Волочкова посвітила прозорими трусами, розвівши ноги на мотоциклі: "Яка ганьба..."
Син Кернеса приголомшив новинами про мера: "Медики дали добро на..."
Вже традиційно-висловити свою думку про дивне вбрання кумира користувачі Мережі не могли, оскільки Волочкова закрила можливість коментувати свої пости. Люди звинувачували її в лукавстві через фотографії з храмів, з якими чергувалися далеко не «святі» вчинки.
Як ми розповідали до цього, відома балерина Анастасія Волочкова показала себе в незвичайному сміливому образі.
На фото Анастасія позує в червоній сукні й без білизни. Образ балерина доповнила туфлями на великому каблуці. Зірка стояла в профіль і засвітила свій бюст. Але Волочкову це зовсім не бентежило і вона хвалилася своїм свіжим образом.
Нагадавши, Анастасія Волочкова не стрималася і виконала свій коронний номер
А ще Politeka писала, що засмагла Волочкова в прозорому вбранні спокусила апетитними формами
Також Politeka повідомляла, що фатальна Волочкова показала своє безсоромність в прозорій сіточці