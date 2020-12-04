Скандальна російська балерина Анастасія Волочкова приголомшила витівкою, засвітивши зайве в ультра-міні плаття

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.

"І ще один образ мого кліпу.🐣 Вірю, вам сподобається. Я люблю мінімум макіяжу", - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Волочкова позує в «срібному» ультра-міні, присівши перед камерою. Однак через вибір вбрання, в кадр потрапило явно зайве. Образ балерина доповнила дивною пов'язкою на голові.

Вже традиційно-висловити свою думку про дивне вбрання кумира користувачі Мережі не могли, оскільки Волочкова закрила можливість коментувати свої пости. Люди звинувачували її в лукавстві через фотографії з храмів, з якими чергувалися далеко не «святі» вчинки.

Як ми розповідали до цього, відома балерина Анастасія Волочкова показала себе в незвичайному сміливому образі.

На фото Анастасія позує в червоній сукні й без білизни. Образ балерина доповнила туфлями на великому каблуці. Зірка стояла в профіль і засвітила свій бюст. Але Волочкову це зовсім не бентежило і вона хвалилася своїм свіжим образом.

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