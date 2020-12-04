Легендарна українська модель Алла Костромічова, яка є ведучою проекту "Супер топ-модель по-українськи" вразила витівкою, вмостившись на столі

Як розповідає Politeka, фотографія була опублікована на сторінці знаменитості в Instagram.

"Ну! За скасування карантину вихідного дня! Привіт weekend! У Вас вже є плани?» - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що пост Костромічова супроводжувала знімком з того ж проекту. На ньому вона позує, вмостившись на столі в міні-спідниці й колготках в сітку. В руках красуня тримала келих з напоєм.

"О так! Тусити, тусити і ще раз тусити. Красива Алла", "неймовірна», «це вау», «просто бомбезно виглядаєш», «як завжди, ви-шикарна», «просто немає слів», «богиня – як завжди», "топова", - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що українська модель і суддя шоу "Супер топ-модель по-українськи" Алла Костромічова вразила епатажною витівкою під час бурхливої вечірки

"Наша вечериночка вже на youtube! Обожнюю такі зйомки! Красива картинка, свобода творчості-хоч на столі стрибай, хоч на голові стій (а я І встала 😂) яскраві емоції і багато реквізиту - все для успішного кадру. Щоб ви зробили будь учасницею проекту? Є ідеї?» ,- написала Костромічова.

Нагадаємо, що Костромічова з "Топ-модель по-українськи «занадто ефектно задерла ногу до стелі:»можна дивитися вічно".

А ще Politeka писала, що Костромічова звела з розуму позою в "невидимому" плаття:»мрію...".

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