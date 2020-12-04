Українська Dj Nana Анастасія Кумейко, яка раніше виступала в групі Nikita, вразила бездоганною фігурою в одному мереживі

Як розповідає Politeka, фотографією знаменитість вирішила поділитися у себе в Instagram.

"Частини тіла не можуть бути занадто такими або занадто іншими. Вони такі, які є», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Кумейко позує, позбувшись білизни. Пікантні місця знаменитості при цьому прикриває лише мереживна накидка.

"Така красива", "Нана-ти чарівниця", "захоплююся", "чарівна жінка«,» ідеальні деталі«," кхм...підніміть мені повіки!», «Пірсинг під нижньою губою був ? Круто! Я теж носила ! А чому зняла", "офігенна", " ти їси картоплю під час написання цього тексту?",- пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що відома співачка Анастасія Кумейко, колишня солістка групи Nikita, показала себе і розповіла про подарунок.

На фото Кумейко позувала в берцях, сукні з декольте і піджаку білого кольору, який вирішила залишити розстебнутим. Волосся у красуні були зібрані назад, а знімали зірку зверху і можна оцінити не тільки фігуру, але і бюст з вигідного ракурсу.

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