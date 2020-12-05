Що відповіла на це Ксенія?

Учасники проекту "Холостячка" із зіркою серіалу "Кріпосна" Ксенією Мішиною продовжують розкриватися і дивувати новою інформацією про себе

Зокрема, фаворит Мішиної 33-річний автор студії "Квартал 95" і ведучий корпоративних заходів Олександр Еллерт розсекретив свій місячний дохід. "Щоб вона (Ксенія - ред.) розуміла, на що може розраховувати", - пояснив Еллерт.

"П'ять-шість заходів на місяць - це 100%. Один захід - 1500 доларів, плюс – робота сценариста в "кварталі 95", – поділився Олександр.

При нехитрому підрахунку, можна сказати, що "кварталівець" отримує в місяць більше 9 тисяч доларів (близько 250 тис. гривень).

Еллерт затіяв цю розмову з метою дізнатися, чи зможе забезпечувати Ксенію і скільки та витрачає грошей на себе й свого сина.

Актриса відповіла, що теж працює і бере на себе відповідальність за свою дитину і матір.

"Я повністю забезпечую свою маму. Дитина, няня. Мені дуже хочеться, щоб у мого сина все було. І я люблю радувати його, себе і маму. Напевно, я тому досі не купила собі таунхаус", - повідомила Мішина.

Відзначимо, Еллерт був двічі одружений, від першого шлюбу у нього є дочка Еля, з якою він проводить багато часу.

Раніше ми повідомляли, "Холостячка" Ксенія Мішина розкрила деталі своїх відносин з батьком свого сина Платона.

Зірка відверто зізналася, що двічі переживала насильство з його боку.

"Важко ми розлучалися, з поліцією... Звичайно, у мене є періоди, коли у мене інтенсивні зйомки, а є періоди, коли їх у мене взагалі немає. Потім вже якісь незрозумілі сварки, ревнощі, причому скажені...", - ділилася Ксенія.

Нагадавши, "холостячка" Мішина розповіла, в кому з учасників шоу встигла розчаруватися

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