Чоловік української артистки Наді Дорофєєвої, співак і блогер Володимир Дантес, показав себе в цікавому образі

Артист зізнався, що не любить фото, на яких хлопці показують торс, передає Politeka.net. При цьому на викладеному знімку Дантес постав саме в такому образі - в одних джинсах.

Співак позував, хвалячись своїм підкачаних тілом з татуюваннями. Образ доповнила плечова кобура з пістолетом.

"Ненавиджу, коли виставляють хлопці фотки на торсі.

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Це часто чули від мене всі мої друзі. Я щиро не розумів цих "хвастощів".

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- Навіщо вони займаються самозамилуванням? Ой, та він дрищ! А цей жирний!",- написав Володимир.

Артист підкреслив, що виною всьому засудження суспільства. Однак потрібно полюбити себе.

"Варто тобі взяти себе в руки, привести себе в порядок (у відповідності з твоєю системою координат), привести в порядок побут, як ти починаєш помічати працю/сміливість/думку людей навколо. Ти починаєш пишатися, любити, переживати навіть за незнайомих тобі людей", - написав Дантес.

Артист поділився з підписниками про те, що вже трохи привів себе в порядок і тепер забороняє критикувати людей.

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"На черзі побут/робота/ставлення до людей і т. д. тому засуджую кожен поганий коментар під будь-якими фотками всіх людей😂", - додав блогер.

За 14 годин пост зібрав майже 30 тисяч лайків і багато коментарів.

"Хейтеры - раби!!!", "Буся♥️", " Холодно?", "Я вже бачу ці заголовки", " сподіваюся, наведення порядків не передбачає зміну статі. Хоча основа є", " Фууууу, який класний!!!", "Знову цей жах!!!", "чому Тобі можна показувати **цьки, а мені ні😭", - написали користувачі мережі.

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