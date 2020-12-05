Популярна українська співачка Тіна Кароль нарвалась на критику через свій новий образ
Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Ектора Хіменес-Браво.
Так, Ектор опублікував фотографію з Кароль, зроблену на шоу "Мастер Шеф".
Він поділився, що Кароль стала гостею на проєкті, та розмістив нову світлину з нею.
"Ювілейний сезон вражає приємними зустрічами. Тепер до нас на кухню завітала незрівнянна Тіна Кароль. Яка шалена енергетика йде від цієї красуні. Добре, що хлопець в проекті залишився один, а то б усі голову втратили і залишили б нас голодними!" - написав він.
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На новій світлині Кароль позує у доволі сміливій шкіряній сукні бежевого кольору, яка дуже підкреслює груди. Свій образ Кароль доповнила макіяжем у схожих нюдових відтінках, що для неї рідкість, адже зазвичай вона надає перевагу червоній яскравій помаді.
В коментарях звернули увагу на вбрання співачки, яке не всім припало до душі.
"Яка жахлива сукня", "І тут вона...", "Найулюбленіша моя Тіночка", "Згодна. Увімкнула вперше цей сезон і спочатку подумала, що він жіночий. Де чоловіки?", "Набридла, зухвала жаба", "Чекаємо", - пишуть у коментарях.
Нагадаємо, що Тіна Кароль показала топ спокусливих образів в білому, кадри гаряче вогню: "Ауф, яка вовчиця...".
Як повідомляла Politeka, Тіна Кароль пікантними вирізами вразила наповал глядачів"Танців з зірками".
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