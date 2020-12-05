Суддя проекту "Танці з зірками", прима-балерина Катерина Кухар здивувала шанувальників втомленим виглядом

У сторіз в соціальній мережі Instagram вона розповіла фоловерам про те, що п'ятниця видалася для неї дуже важкою, передає Politeka.net.

"У мене сьогодні легкий стрес, я собі сьогодні не подобаюся. У мене нова зачіска, новий мейк, і я себе зовсім в ньому не відчуваю. Був сьогодні важкий день. Добре, що він закінчився... Насичений день. Розповім вам потім, скоро побачите", – каже вона.

Відзначимо, що, незважаючи на роздратованість, балерина виглядає чудово. Пишне волосся не приховує ідеальний макіяж. Візажист підкреслив красиві очі зірки, пухкі губи і її виразні вилиці.

На записі Катерина сидить в салоні авто, за вікнами якого вже зовсім темно.

Раніше ми розповідали, що недавно балерина вразила спокусливим виглядом. На опублікованому в соцмережі фото Кухар відображена в рожевій сукні на широких бретелях, які перехресно з'єднуються на грудях. Плечі Катерини виявилися оголеними, як і живіт, де був невеликий виріз.

Ще більш пікантним цей знімок виявився через те, що балерина позувала без бюстгальтера. У розрізі можна помітити частину оголеного бюста.

Нагадаємо, грайливу Кухар застукали в обіймах Влада Ями за лаштунками "Танців з зірками", кадр викликав фурор.

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" засвітила зайве, примірявши наряд без білизни: "Я почну...".

Також Politeka писала, що Катерину Кухар женуть з "Танців з зірками" після сутички з Мейхер: "Отрутою вже стіни павільйону забризкала".