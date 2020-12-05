Суддя проекту "Танці з зірками", прима-балерина Катерина Кухар здивувала шанувальників втомленим виглядом
У сторіз в соціальній мережі Instagram вона розповіла фоловерам про те, що п'ятниця видалася для неї дуже важкою, передає Politeka.net.
"У мене сьогодні легкий стрес, я собі сьогодні не подобаюся. У мене нова зачіска, новий мейк, і я себе зовсім в ньому не відчуваю. Був сьогодні важкий день. Добре, що він закінчився... Насичений день. Розповім вам потім, скоро побачите", – каже вона.
Відзначимо, що, незважаючи на роздратованість, балерина виглядає чудово. Пишне волосся не приховує ідеальний макіяж. Візажист підкреслив красиві очі зірки, пухкі губи і її виразні вилиці.
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На записі Катерина сидить в салоні авто, за вікнами якого вже зовсім темно.
Раніше ми розповідали, що недавно балерина вразила спокусливим виглядом. На опублікованому в соцмережі фото Кухар відображена в рожевій сукні на широких бретелях, які перехресно з'єднуються на грудях. Плечі Катерини виявилися оголеними, як і живіт, де був невеликий виріз.
Ще більш пікантним цей знімок виявився через те, що балерина позувала без бюстгальтера. У розрізі можна помітити частину оголеного бюста.
Нагадаємо, грайливу Кухар застукали в обіймах Влада Ями за лаштунками "Танців з зірками", кадр викликав фурор.
Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" засвітила зайве, примірявши наряд без білизни: "Я почну...".
Також Politeka писала, що Катерину Кухар женуть з "Танців з зірками" після сутички з Мейхер: "Отрутою вже стіни павільйону забризкала".