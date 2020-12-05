Герцог Кембриджський, принц Вільям спробував зробити дружину Кейт Міддлтон схожою на Меган Маркл

Так, виявилося принц Вільям допомагав своїй дружині Кейт Міддлтон готуватися до бесіди з Джованною Флетчер для подкасту "Щаслива мама - щасливий Малюк" і вчив поводитися, як це робить Меган Маркл, пишуть британські ЗМІ.

Так, онук королеви Великобританії Єлизавети II звернув увагу на сильні сторони дружини молодшого брата Меган Маркл. Тому перед інтерв'ю він просив Кейт Міддлтон брати приклад з Меган Маркл і діяти менш стримано. Він закликав дружину говорити все, що вона думає, не боятися допустити публічну помилку і помилитися в своїх висловлюваннях. Тобто він буквально хотів перетворити дружину в Меган Маркл.

Кейт Міддлтон довелося прислухатися до нього. Завдяки рекомендаціям чоловіка, Кейт Міддлтон під час інтерв'ю багато посміхалася і жартувала, а також говорила відкрито. Тому замість попередньо обговорених 45 хвилин інтерв'ю з Флетчер тривало півтори години.

Нагадаємо, що деякі задаються питанням, як же герцогині Кембриджській вдається зберігати молодість і красу. І завжди було цікаво розсекретити цю інформацію.

Відома візажистка Олівія Тодд повідомила, що раніше Міддлтон любила матові рожеві відтінки при макіяжі. Герцогині подобалися темні тіні і підводка для очей. Яскраві рум'яна, на думку експерта, старіли Кейт.

Нагадаємо, Кейт Міддлтон і принц Вільям показали, як виросли їхні діти, рідкісні кадри.

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