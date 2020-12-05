Популярна українська співачка Світлана Лобода, яка вже тривалий час живе в Росії, показала себе на пляжі

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку Лободи у соцмережі.

Так, співачка опублікувала в сторіс декілька своїх пляжних фото, на яких вона демонструє свої довгі та стрункі ноги.

Одна з фотографій оброблена в чорно-білих відтінках, а іншу зірка залишила в кольорі.

На першій світлині Лобода позує в чорному капелюсі та сонцезахисних окулярах. Також на ній чорний купальник з пікантним ланцюжком на поясі.

На другому фото артистка вже зняла капелюха та тримає його в руках. Знімок зроблено знизу, тому тут можна особливо чітко побачити, які стрункі та довгі ноги у Лободи.

Співачка не вказала, де були зроблені фотографії, однак, судячи з пальм на задньому плані, відпочивала вона десь за кордоном.

Раніше повідомлялось, що Лобода підкорила фанатів, зігнувшись до непристойності в латексному вбранні.

"Який план зараз в моїй голові?" - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на фотографії Лобода позує лежачи в латексному вбранні, демонструючи бездоганні форми у всій "красі". Співачку це, як можна помітити, анітрохи не бентежить, про що говорять її "хижі" погляди на камеру.

Нагадаємо, що соковита Лобода в пікантному комбінезоні змусила говорити про себе: "Ногам немає кінця і краю".

Як повідомляла Politeka, Лобода вся в білому показала своїх підрослих красунь-дочок: "по обличчю Євочки видно, що...".

Також Politeka писала, що фігуриста Лобода оголила хижу натуру, чоловіки пускають слюні: "Світлана Сергіївна, легше!".