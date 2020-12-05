Зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач поділився кумедним відео, яке спочатку спантеличило користувачів, а потім викликало щирий сміх

На своїй сторінці в соціальній мережі Instagram 37-річна зірка комедійних шоу і серіалів опублікував запис, на якому одягає своїй дружині на палець обручку, а вона робить те ж у свою чергу, передає Politeka.net.

Судячи з голосів за кадром, все відбувається в Дніпрі, звідки родом і сам комік, і його кохана жінка.

Коли обручки знову були на пальцях, пара обнялася, А друзі закричали "Гірко!", "Відбулося!", "Ура!».

Спочатку відео викликало подив, адже Вікторія і Юрій давно одружені, у них росте дочка Ліза.

Все стає ясно після слів Юрія:

"Щоб всі люди ось так раділи, коли почистили собі обручки!".

"Вау. Це дуже трепетні моменти. Щастя Вам. Любові на довгі роки❤️❤️❤️", "Милотаа💞 💞", "Ну ви прикольні❤️🌹", – пишуть шанувальники.

Дружина Юрія Ткача Вікторія – хореограф і чемпіонка Європи з бальних танців.

У 2014-му році Юрій зробив пропозицію своїй коханій. Як каже комік, все було дуже скромно: просто тюльпани й обручка з невеликим діамантом, на яку він тоді витратив всі свої заощадження. Гостей на торжестві було не більше 20-и – тільки рідні та близькі. Зате гуляли вони цілих три дні і по повній програмі, зібравши всю дружну компанію в передмісті Дніпра.

Нагадаємо, Ткач з "Квартал 95" міцно притиснув до себе свій найдорожчий подарунок.

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