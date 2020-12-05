Українська модель Міла Кузнєцова, яка має 13-й розмір грудей, похвалилась новими прикрасами та в черговий раз "засвітила" свої пишні груди

Про це повідомляє Politeka з посиланням на сторінку моделі у соцмережі.

Так, екстравагантна модель показала свій новий червоний обруч з блискучими камінцями, але на фото, звісно, "впадає в око" перш за все зовсім не нова прикраса Міли.

"Сьогодні у мене дуже щасливий день! Сьогодні я отримала ось таку красу! Прикраса для справжніх королев! (Адже кожна дівчина, жінка в душі королева). Такий багатий вибір прикрас, що я закохалася в кожну! Обручі, браслети, сережки, шпильки у всіляких кольорах - це рай для всіх красунь! Я собі вибрала один з кращих обручів для моїх червоних нарядів! Ідеальний подарунок", - написала вона.

На фотографіях дівчина позує з червоним обручем на голові, який гарно пасує до її відвертою червоної кофтинки з дуже глибоким декольте.

В коментарях Мілу засипали компліментами та зазначили, що їй дуже личить нова прикраса.

"Ця прикраса реально дуже гарна і тобі вона дуже личить!", "Дуже гарно виглядає, ти просто прекрасна!", "Я крім грудей нічого не бачу", - пишуть у коментарях.

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