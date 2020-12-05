Українська співачка і екс-Nikita Анастасія Кумейко вразила шанувальників спокусливими формами, відчинивши курточку

Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.

"Киця хоче", - коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих знімках Кумейко позує, примірявши маску в стилі кішечки. При цьому дівчина ефектно відкриває курточку, демонструючи апетитні принади у всій красі.

А ось шанувальників знаменитість вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати. Кадри Кумейко опублікувала в каруселі Stories.

До цього ми розповідали, що колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко вразила шанувальників, примірявши відверту червону білизну

Так, зірка влаштував конкурс» покажи мені", в результаті чого один з шанувальників попросив червону білизну.

"Якщо Бог хотів, щоб ми були оголеними, навіщо тоді він придумав сексуальну білизну?» - йдеться у відповіді Кумейко.

На фотографії Dj Nana позує в практично Невидимій червоній білизні, яка більше нагадує звичайні ниточки. Пікантні місця знаменитість вирішила прикрити стікерами у вигляді сердечка.

Нагадавши, екс-Nikita Кумейко в прозорому вбранні проговорилася про "таємні" бажання

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