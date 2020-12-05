Українська співачка і екс-Nikita Анастасія Кумейко вразила шанувальників спокусливими формами, відчинивши курточку
Як розповідає Politeka, кадрами знаменитість поділилася у себе в Instagram.
"Киця хоче", - коротко йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих знімках Кумейко позує, примірявши маску в стилі кішечки. При цьому дівчина ефектно відкриває курточку, демонструючи апетитні принади у всій красі.
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А ось шанувальників знаменитість вирішила позбавити від можливості що-небудь сказати. Кадри Кумейко опублікувала в каруселі Stories.
До цього ми розповідали, що колишня учасниця групи Nikita Анастасія Кумейко вразила шанувальників, примірявши відверту червону білизну
Так, зірка влаштував конкурс» покажи мені", в результаті чого один з шанувальників попросив червону білизну.
"Якщо Бог хотів, щоб ми були оголеними, навіщо тоді він придумав сексуальну білизну?» - йдеться у відповіді Кумейко.
На фотографії Dj Nana позує в практично Невидимій червоній білизні, яка більше нагадує звичайні ниточки. Пікантні місця знаменитість вирішила прикрити стікерами у вигляді сердечка.
Нагадавши, екс-Nikita Кумейко в прозорому вбранні проговорилася про "таємні" бажання
А ще Politeka повідомляла, що син Дімопулос з "Танців з зірками" розповів про незвичайні експерименти в сім'ї
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