Такою зірку ви ще не бачили

Популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко вразила образом, перевтілившись в Клеопатру

Як розповідає Politeka, фотографіями знаменитість вирішила поділитися у себе в Instagram.

"Ну і як вам Регіна Петрівна в образі спекотної брюнетки ?) Ми з Марком Антонієм Костомаровим @romankostomarovkrs сьогодні дали спеку на льоду😂 🙈 🐍", - йдеться в повідомленні.

Водночас Тодоренко розповіла, що партнер «тримав Клеопарту як міг, але вона виявилася неприборкана».

На опублікованому знімку Тодоренко позує в оточенні свого партнера, заграючи й тримаючи його обличчя рукою. При цьому ведучій» приробили " змію, яка нібито повзе по ній.

"Красуня«,» браво за образ«,» як завжди – найкрасивіша«,» дуже органічно виглядаєте«," Регіна в будь-якому образі бездоганна. Виглядаєш на всі сто", - пишуть її шанувальники.

Як повідомлялося раніше, українська телеведуча Регіна Тодоренко показала, які акробатичні трюки вона виконує під час виступу на льоду.

Регіна Тодоренко бере участь у шоу" Льодовиковий період", де її партнером є відомий спортсмен Роман Костомаров.

Нагадаємо, що Тодоренко блиснула "підсмаженими булочками" в модному купальнику.

Ще Politeka писала, що Тодоренко спантеличила змінами в зовнішності, зірку не впізнати.

Також Politeka повідомляла, що Тодоренко без краплі збентеження задерла спідницю і виставила напоказ свої достоїнства.