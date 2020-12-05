Популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко вразила образом, перевтілившись в Клеопатру
Як розповідає Politeka, фотографіями знаменитість вирішила поділитися у себе в Instagram.
"Ну і як вам Регіна Петрівна в образі спекотної брюнетки ?) Ми з Марком Антонієм Костомаровим @romankostomarovkrs сьогодні дали спеку на льоду😂 🙈 🐍", - йдеться в повідомленні.
Водночас Тодоренко розповіла, що партнер «тримав Клеопарту як міг, але вона виявилася неприборкана».
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На опублікованому знімку Тодоренко позує в оточенні свого партнера, заграючи й тримаючи його обличчя рукою. При цьому ведучій» приробили " змію, яка нібито повзе по ній.
"Красуня«,» браво за образ«,» як завжди – найкрасивіша«,» дуже органічно виглядаєте«," Регіна в будь-якому образі бездоганна. Виглядаєш на всі сто", - пишуть її шанувальники.
Як повідомлялося раніше, українська телеведуча Регіна Тодоренко показала, які акробатичні трюки вона виконує під час виступу на льоду.
Регіна Тодоренко бере участь у шоу" Льодовиковий період", де її партнером є відомий спортсмен Роман Костомаров.
Нагадаємо, що Тодоренко блиснула "підсмаженими булочками" в модному купальнику.
Ще Politeka писала, що Тодоренко спантеличила змінами в зовнішності, зірку не впізнати.
Також Politeka повідомляла, що Тодоренко без краплі збентеження задерла спідницю і виставила напоказ свої достоїнства.