Російська модель і актриса Яна Кошкіна, якій приписують роман з Гаріком Харламовим, приголомшила ідеальною посмішкою

Свіже фото дівчина опублікувала у своєму особистому мікроблозі Instagram.

"Наречена" Харламова розповіла, що знову зробила професійну чистку зубів і показала, як вони блищать .

"Обожнюю цю процедуру! Вже багато років її роблю. Зубки аж блищать! А для щоденної домашньої гігієни, завжди використовую неабразивну пасту, електричну зубну щітку і іригатор. А ще Луїза справжній професіонал у створенні ідеальних посмішок, завдяки керамічним вінірам", - додала Яна Кошкіна і запитала у своїх фанатів, чи бояться вони стоматологів.

Користувачі миттєво відреагували на публікацію і завалили зірку соцмереж захопленими коментарями.

"У стоматологів я боюся тільки виставлення рахунку", " ви схудли?", "Син запитує батька, тато а чого ти боїшся? Батько відповідає, стоматологів і темряви. Син здивовано, ну стоматологів зрозуміло, а чому?? А батько: так хрін знає скільки там стоматологів", " тобі теж відмінного настрою!", "Яна, ти прекрасна"," ікона"," Зірочка"," Яна ти супер, молодець добре виглядаєш", - написали фанати в коментарях.

Раніше ми повідомляли, що модель Яна Кошкіна розповіла про різке схуднення - мінус кілька кілограмів за пару днів.

При цьому дівчина, якій ЗМІ приписують роман з Гаріком Харламовим натякнула, що причиною втрати ваги в її випадку є стрес.

Нагадаємо, що наречена Харламова задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим чином: "дика кішка".

Як повідомляла Politeka, коханка Харламова побешкетувала в ліжку і показала розтяжку: "хороша".

Також Politeka писала, що Яна Кошкіна зігріла чоловіків екстремальним декольте: "відразу в жар кинуло!".