Співачка Ані Лорак здивувала шанувальників своєю зовнішністю



Як передає Politeka.net, відео артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

"Наша нова реальність сьогодні. Всім здоров'я!", - йдеться у підписі до посту.

На опублікованих кадрах Ані направляється в гримерку перед зйомками концерту "Пісня року".

Перед тим як увійти в кімнату, вона все-таки зняла маску і порадувала оператора посмішкою.

Шанувальники побажали здоров'я своїй улюблениці, але були і ті, хто звернув увагу на зміни в зовнішності Лорак.

"І Вам міцного! Щоб побільше радували своїми виступами!", "Вдалих зйомок і міцного здоров'я", "Здоров'я - це, то чого нам зараз не вистачає... Кароліночка, здоров'я вам. Образ-гармата, чекаємо випуску Пісні року", "Сподіваюся, зовсім скоро це все закінчиться і буде так, як раніше. Головне будьте здорові і бережіть себе, красуня", "Ну круто ж з кучеряшками, коли не прилизане волосся! Відразу помолодшала років на 10 мінімум👍 і нарешті очі стали знову горіти! Щастя і натхнення, Кароліна", "Мені одній здалося, що вона поправилася?", "Мені здається або там животик?", - писали в коментарях під постом співачки.

Нагадаємо, Кіркоров не стримався і пристрасно притиснув Лорак у всіх на виду.

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