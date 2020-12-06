Російська балерина Анастасія Волочкова поділилася черговим шпагатом
Як передає Politeka.net, новий знімок епатажна знаменитість опублікувала на своїй сторінці в Instagram.
Відзначимо, що балерина не так давно повернулася з відпочинку на тропічних островах Мальдів, де вона перебувала разом зі своїм коханим. Не втрачаючи час даремно Волочкова відразу ж приступила до тренувань.
"У мене невелика репетиційна обновочка. Поки я була на відпочинку. Це так мило!",- повідомила Анастасія у підписі до фото.
На опублікованому кадрі Волочкова, одягнувшись в яскраво-помаранчеві штани, продемонструвала свій фірмовий шпагат/
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Раніше ми повідомляли, що російська балерина опублікувала знімок, на якій вона позувала спиною до камери у воді. При цьому на Волочковій був досить відкритий купальник з плавками-стрінгами, тому можна розгледіти всі "принади" жінки.
"Згадуючи тепло і красу... Доброго всім вечора", - повідомила балерина в підписі до посту.
Нагадаємо, Анастасія Волочкова не стрималася і виконала свій коронний номер.
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