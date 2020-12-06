На Україну насувається антициклон, який змінить погодні умови

З новим прогнозом погоди на 7 грудня жителів ознайомила відомий метеоролог Наталка Діденко у себе в Фейсбуці, передає Politeka.net

Так, за словами синоптика, на більшій території України переважатиме сонячна погода, однак на крайньому заході і в південній частині країни, крім Запоріжжя, небо затягне хмарами.

У той же час в південних областях місцями пройдуть невеликі опади.

Як уточнила Діденко, така погода буде обумовлена впливом Чорноморського циклону.

Вночі по Україні вдарить мороз, температура опуститися до-6-12 градусів, на сході до 14 градусів морозу. При цьому в південній частині і на Заході стовпчики термометрів покажуть 0-6 градусів морозу.

"Вдень температура повітря складе 0-4 градуси морозу. На півдні і заході України близько нуля, в Криму і на Закарпатті тепліше, + 2 + 7 градусів», - повідомила Діденко.

Прогнозується поривчастий південно-східний вітер, який тільки додасть відчуття холоду.

У понеділок над Києвом пануватиме арктична повітряна маса, у зв'язку з чим синоптик попередила, що вдень буде холодно, вітряно, але при цьому сонячно.

Температура вночі становитиме-7-9 градусів, в околицях до -10 градусів, вдень-2-4 градуси.

Наостанок Діденко обнадіяла українців, що в другій половині тижня істотно потеплішає.

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