Колишня кохана актора Бреда Пітта, німецька модель Ніколь Потуральскі виклала нові знімки на радість фанатам
Свіжі світлини красуня розмістила у себе в Instagram, передає Politeka.net.
На них модель позує в одязі молочного кольору перед дзеркалом. Ніколь Потуральскі кокетливо розстебнула атласну блузку і засвітила мереживний бюстгальтер і акуратні груди невеликого розміру, а також плоский животик.
Дівчина підняла руку і струснула свої розкішне довге волосся, яке спадало по плечах.
"Святкова атмосфера", - загадково підписала Ніколь.
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Напевно, побачивши такого привабливого вигляду багатьом чоловікам стало не по собі, Потуральскі вийшла дуже спокусливою.
У коментарях деякі фоллери відзначили, що у них піднявся тиск і не тільки.
"У мене знову тиск на серце"," Красуня"," я закоханий в тебе", пишуть чоловіки.
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