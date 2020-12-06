Колишня кохана актора Бреда Пітта, німецька модель Ніколь Потуральскі виклала нові знімки на радість фанатам

Свіжі світлини красуня розмістила у себе в Instagram, передає Politeka.net.

На них модель позує в одязі молочного кольору перед дзеркалом. Ніколь Потуральскі кокетливо розстебнула атласну блузку і засвітила мереживний бюстгальтер і акуратні груди невеликого розміру, а також плоский животик.

Дівчина підняла руку і струснула свої розкішне довге волосся, яке спадало по плечах.

"Святкова атмосфера", - загадково підписала Ніколь.

Напевно, побачивши такого привабливого вигляду багатьом чоловікам стало не по собі, Потуральскі вийшла дуже спокусливою.

У коментарях деякі фоллери відзначили, що у них піднявся тиск і не тільки.

"У мене знову тиск на серце"," Красуня"," я закоханий в тебе", пишуть чоловіки.

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