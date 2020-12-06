Українці дивуються через огидний сервіс державного Ощадбанку

Нові претензії від клієнтки з'явилися на тематичному порталі Мінфін.

Так, клієнтка Віра поскаржилася, що Ощадбанк відмовляє їй в закритті карти і направляє в те відділення, де вона її оформляла.

"Дуже не зручно. Щоб закрити карту, мені потрібно їхати 40 км, в районний центр, в той час, як найближче відділення знаходиться в десяти кілометрах. Не посміхається якось така вилазка в період епідемії до біса на паски, вистояти під відділенням на вулиці чергу в холодну погоду. Особливо напружує такий розклад, якщо враховувати, що в силу проблем зі здоров'ям у мене є труднощі в пересуванні", - скаржиться жінка в своєму відгуку.

Також клієнтка незадоволена тим, що Ощадбанк списує щомісячну плату за карту за умови, навіть якщо ви їй не користувалися.

"Комісія за смс-інформування — це взагалі окрема історія. 7 гривень сумлінно, кожного місяця. Незалежно, користуюся я картою чи ні. Доводиться закидати з інших карт, щоб в "мінус" не піти. Кам'яний вік, справжнісінький. І нічого не змінюється. Клієнтоорієнтованість-повний нуль", - емоційно підсумувала жінка у своїй скарзі.

Офіційної відповіді від представника Ощадбанку в коментарях поки не було.

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