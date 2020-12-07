Російська балерина Анастасія Волочкова здивувала незвичайною позою
Як передає Politeka.net, новим знімком знаменитість похвалилася на своїй сторінці в Instagram.
"Лєночка полетіла в Лондон, а я чекаю її повернення для монтажу нашого кліпу на мою пісню "Одна" цікавий образ, правда?",- поцікавилася балерина в підписі до знімка, але закрила коментарі для обговорень.
На опублікованому фото вона поставала в сріблястій сукні, широко розставивши ноги.
Бюстгальтер Анастасія воліла не одягати і її підписникам вдалося розглянути пікантні місця балерини через напівпрозору тканину.
Шторм обрушився на Одесу, стихія змиває все на своєму шляху: неймовірні кадри
Підхмелена Дорофєєва не стримала пристрасті і влаштувала публічні ніжності з Дантесом: "Воу, Надя..."
Полякова посвітила своїми апетитними булочками, здивувавши зовнішністю в звичайному житті: "Нічна жриця"
Щаслива Настя Каменських задерла светр і похвалилася круглим животиком: "Потап, красунчик!"
Варто відзначити, що Анастасія вже не вперше інтригує знімками зі свого майбутнього творіння.
На знімку вона постала в тому ж сріблястому платті, проте через вибір вбрання, в кадр потрапило явно зайве. Образ балерина доповнила дивною пов'язкою на голові.
Нагадаємо, танцівниця Анастасія Волочкова взяла участь в "непрофільному" проекті: знялася в музичному кліпі. Підсумковий продукт ще не готовий, але викликав бурхливу критику в мережі.
Нагадаємо, Анастасія Волочкова не стрималася і виконала свій коронний номер
А ще Politeka писала, що засмагла Волочкова в прозорому вбранні спокусила апетитними формами
Також Politeka повідомляла, що фатальна Волочкова показала своє безсоромність в прозорій сіточці