Російська балерина Анастасія Волочкова здивувала незвичайною позою



Як передає Politeka.net, новим знімком знаменитість похвалилася на своїй сторінці в Instagram.

"Лєночка полетіла в Лондон, а я чекаю її повернення для монтажу нашого кліпу на мою пісню "Одна" цікавий образ, правда?",- поцікавилася балерина в підписі до знімка, але закрила коментарі для обговорень.

На опублікованому фото вона поставала в сріблястій сукні, широко розставивши ноги.

Бюстгальтер Анастасія воліла не одягати і її підписникам вдалося розглянути пікантні місця балерини через напівпрозору тканину.

Варто відзначити, що Анастасія вже не вперше інтригує знімками зі свого майбутнього творіння.

На знімку вона постала в тому ж сріблястому платті, проте через вибір вбрання, в кадр потрапило явно зайве. Образ балерина доповнила дивною пов'язкою на голові.

Нагадаємо, танцівниця Анастасія Волочкова взяла участь в "непрофільному" проекті: знялася в музичному кліпі. Підсумковий продукт ще не готовий, але викликав бурхливу критику в мережі.

Нагадаємо, Анастасія Волочкова не стрималася і виконала свій коронний номер

А ще Politeka писала, що засмагла Волочкова в прозорому вбранні спокусила апетитними формами

Також Politeka повідомляла, що фатальна Волочкова показала своє безсоромність в прозорій сіточці