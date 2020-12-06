Українців можуть позбавити волі за порушення карантинних правил



Про те, кому і за що загрожує покарання розповів начальник Головного управління Держпродспоживслужби в Києві Олег Рубан у коментарі Zn.ua.

За його словами, в дитячих садках і школах під час пандемії відповідальність за дотримання правил покладена на керівників цих навчальних закладів.

"За дотримання цих правил відповідає директор школи, інакше йому загрожує покарання за статтею 325 Кримінального кодексу. Вона передбачає різні заходи впливу - від штрафу до позбавлення волі", - підкреслив Рубан.



Також він підкреслив, що в столичній школі вже був випадок, коли вчителі приходили на роботу з підтвердженою хворобою.

Варто зазначити, що порушення цієї статті карається штрафом до п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до трьох років.

Раніше ми повідомляли, що в разі введення жорсткого карантину школи перейдуть на дистанційний режим.

За рекомендаціями Міносвіти, зимові канікули будуть з 25 грудня по 10 січня, і адміністрації навчальних закладів можуть самі визначати кінцеві дати.

Також не виключено, що навчальні заклади знову переведуть на дистанційний режим навчання.

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