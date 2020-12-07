Актриса і блогерка Яна Кошкіна, якій приписують роман з розведеним коміком Гаріком Харламовим, викликала захват пікантним фото

Як передає Politeka.net, 30-річна зірка опублікувала свіжий знімок у своєму мікроблозі в Instagram.

Яна Кошкіна відображена в бюстгальтері, прикрашеному принтом апельсинів, лимонів і грейпфрутів. Дівчина поклала руку на голову, пі цьому в кадр потрапили довгі нігті, нафарбовані яскраво червоним лаком.

Відверте фото викликало справжній фурор. Кошкіну засипали компліментами.

"Очі небесні", «Вау, краса яка», «хто на світі всіх миліше», «а кавунчики-то залікові», «ця жінка підкорить світ», «Ну дуже-дуже красива дівчина», «Ну як завжди своїм величезним очищами як у милого Бембі», «не можна бути такою красивою», «Яна ви чарівні, особливо ваш погляд мене полонив я просто таю», "очі як у кішки", "яка ти класна", - захоплюються фігурою дівчини користувачі Мережі.

Нагадаємо, що наречена Гаріка Харламова задерла ноги в міні-сукні і розбурхала хижим чином: "дика кішка".

Як повідомляла Politeka, коханка Харламова Яна Кошкіна побешкетувала в ліжку і показала розтяжку: "чудова кішка".

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