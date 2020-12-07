На борту легкого літака, який впав під Києвом, перебував мешканець Бельгії

Про це пише видання Вечірній Київ.

Як відомо, авіакатастрофа сталася у неділю вдень, 6 грудня, поблизу селища Гоголів. Зокрема, впав одномоторний літак «Beechcraft Bonanza», на борту якого перебувало двоє осіб.

За інформацією журналістів, на борту перебували 53-річний громадянин Бельгії – власник літака та 63-річний український інструктор. Внаслідок падіння чоловіки отримали численні травми та були госпіталізовані.

Обоє чоловіків мають множинні травми хребта та обличчя. Зокрема, у іноземця компресійний перелом поперекового відділу хребта, а в українця – травматичне ушкодження хребта та поперекового відділу, закрита черепно-мозкова травма та струс мозку.

За фактом авіакатастрофи відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 276 (порушення правил безпеки руху або експлуатації повітряного транспорту) Кримінального кодексу, а максимальна санкція статті - до 7 років ув'язнення. Силовики наразі встановлюють усі обставини НП під Києвом.

Раніше ми розповідали, що під Києвом у полі впав легкий літак з людьми на борту.

НП сталася у неділю, 6 грудня, поблизу селища Гоголів (Броварський район). В літаку знаходилися пілот і інструктор. В результаті падіння вони отримали травми і були госпіталізовані

Інформація про авіакатастрофу надійшла силовикам близько 14 години, і на місце падіння оперативно виїхали рятівники та медики.

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