Що потрібно знати українцям

Глава МОЗ Максим Степанов пояснив, що змінилося в країні після впровадження карантину вихідного дня

Таку заяву міністр зробив під час сьогоднішнього брифінгу, передає Politeka.net.

Так, Степанов став на захист карантину вихідного дня і похвалився, що вперше з серпня кількість заражених за тиждень була меншою, ніж за попередні 7 днів: 89 тис. проти 96 тис.

Більш того, глава МОЗ на брифінгу заявив, що на 1500 було менше випадків госпіталізації.

"Хто б що не говорив, але карантин вихідного дня спрацював", - додав Степанов.

Глава МОЗ також додав, що знизити захворюваність на 20% не вдалося.

Однак, міністр охорони здоров'я не розповів, що в останні дні українцям зробили менше тестів для виявлення китайського вірусу, через що зафіксовано зниження числа заражених.

Наприклад, 3 грудня було зроблено майже 75 тисяч тестів і за добу виявлено 15131 новий випадок; 4 грудня - 67533 тестів і 13825 випадків зараження; 5 грудня - 42096 тестів/11590 випадків; 6 грудня - 33502/8641.

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За словами Дениса Шмигаля, центральна влада з мерами міст підтримує закриття ТРЦ, хостелів, музеїв, театрів, а також пропонує ввести заборону на проведення змагань, заходів, дискотек.

Повний перелік можливих карантинних обмежень Шмигаль пообіцяв надати на засіданні Уряду 9 грудня.

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