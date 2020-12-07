Які ж вони милі!

Український телеведучий Юрій Горбунов з проекту "Танці з зірками" похвалився сімейною ідилією з дружиною Катею Осадчою

Як повідомляє Politeka.net, відповідна фотографія була опублікована на сторінці зірки в Instagram.

Схоже, артист трохи втомився за три місяці тривалості проекту і дуже зрадів, що нарешті зміг провести вихідний з сім'єю.

"Перша за три місяці неділя без танців! Справжній вихідний використаний з користю!! З прийдешніми!!» ,- написав телеведучий.

На фото відображено, як Горбунов, Осадча і їх трирічний син наряджають ялинку.

Користувачі Мережі захоплені теплим фото. Також багато хто звернув увагу на контраст зі сценічним і сімейним життям артистів.

"Катерина така незвичайна домашня", "як це мило», «Супер, дуже вас люблю", " у вас завжди справжні фото!!!!! Дуже по-домашньому«, " ви такі набагато краще, ніж в Танцях з розфуфиреною Тіною... Катя ваша найкраща в тому гадюшнику... Шоубізу... Щастя вам ...", "Наймиліша і добра сім'я! Щирі стосунки!", "Так по домашньому 😍 не звично вас бачити не в костюмі", - пишуть в коментарях.

Нагадавши, ображений Остапчук публічно зчепився з шоу Осадчої.

Як повідомляла Politeka, веселі Каменських і Осадча з чоловіками покрасувалися в строкатих нарядах: "тепленькі".

Також Politeka писала, що Осадча показала дуже рідкісне фото 18 - річного сина, про який мало хто знає: "синок-копія...".