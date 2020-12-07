Українцям урізали субсидії, що їх, м'яко кажучи, здивувало

Люди стали отримувати 24 гривні, замість десь 800 грн, як було раніше. Про це повідомили жителі Черкаської області. Субсидіанти намагалися повідомити про це в УПРАВЛІННЯ ПРАЦІ ТА СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ, але через карантин воно тимчасово не працює, пише Про все.

Одна з місцевих мешканок, Тетяна з Чорнобая, повідомила, що у жовтні на двох її батьків нарахували виплат всього - 24 гривні. А коли скасують карантин невідомо, можливо, тільки в квітні, коли закінчиться опалювальний сезон.

Інший житель Черкаської області, Валентин Іванченко з Кам'янки, розповів, що в жовтні отримав менше грошей, ніж у 2019 році. Але ж раніше йому виплачували 2400 грн тільки за опалення.

Керівник управління соцзахисту населення Тальнівської РДА Тетяна Маринченко розповіла, що розмір субсидії залежить від ціни на газ, тому щомісяця змінюється.

Так, у жовтні ціна була шість гривень 60 копійок, а зараз – 8,54 грн. Тобто в листопаді і субсидія буде більше. Торік вартість газу була 8,77 грн. Субсидія не виплачується з 1 жовтня, а з 16-го вже кілька років. Тому не варто говорити, що субсидія стала меншою.

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