Шаблістка Ольга Харлан вп'яте в кар'єрі стала переможницею світового рейтингу FIE

Як передає Politeka.net, про це повідомили на сайті Національної федерація фехтування України.

"Українська шаблістка повторила досягнення свого співвітчизника-рапіриста Сергія Голубицького. Він так само п'ять разів закінчував сезон в якості лідера світового табеля про ранги", - йдеться в повідомленні.

У поточному сезоні Олегові вдалося заробити три трофеї: бронза на першому етапі Кубка світу в сезоні 2019/2020 у французькому Орлеані і два золота – на аналогічному турнірі в Солт-Лейк-Сіті, а також на Гран-прі Монреаля.

Варто відзначити, що на другій позиції в рейтингу розташувалася не менше титулована росіянка Ольга Велика.

Раніше ми повідомляли, що українець Олексій Новіков завоював звання найсильнішої людини планети.

Вже в перший день змагань Новіков встановив світовий рекорд у становій тязі 537,5 кг.це найкращий результат на планеті і робить 24-річного Олексія найсильнішою людиною світу.

Рекорд буде занесений до Книги рекордів Гіннесса.

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