Як передає Politeka.net, про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.
"Вчора відчув незначну слабкість і першіння в горлі. Вранці здав аналізи - результат ви вже знаєте. Температури немає, тому працюю онлайн, Поки мій лікар це дозволяє", - повідомив Садовий.
Також ми повідомляли, що напередодні місцевих виборів в Україні захворів і градоначальник столиці Віталій Кличко.
Він зазначив, що намагався берегтися, проте робота мера під час пандемії передбачає постійний ризик, у тому числі спілкування з людьми і перевірку лікарень.
4 листопада Кличко повідомив, що отримав негативний тест на вірус.
Пристрастна Тіна Кароль без штанів безсоромно виставила сідниці: "Бідні чоловіки"
Локдаун в Україні: через рішення МОЗ зимові канікули довго затягнуться, "з 31 грудня..."
Пристрасна Каменських запалила просто посеред вулиці, ексклюзивні кадри: "Нереальний кайф"
Спокусниця Кім Кардашьян підкреслила свої достоїнства зеленою шкірою: "Ого, яке декольте"
Зазначимо, що за неділю 6 грудня в Україні підтвердили 8 641 новий випадок зараження "китайським" вірусом, госпіталізували 1 037 осіб, одужали 5 123 людини, померли від коронавірусу 145 пацієнтів.
Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.
Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.
Також Politeka писала, що вірус забрав життя подружжя на Київщині, пішли з різницею в кілька днів.