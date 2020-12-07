Мер Львова Андрій Садовий захворів "китайським" вірусом

Як передає Politeka.net, про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook.

"Вчора відчув незначну слабкість і першіння в горлі. Вранці здав аналізи - результат ви вже знаєте. Температури немає, тому працюю онлайн, Поки мій лікар це дозволяє", - повідомив Садовий.

Андрей Садовой

Градоначальник Львова також звернувся до своєї дружини, яка вже встигла перехворіти на недугу.
"Катерина, вибач, але святкова вечеря сьогодні теж через ZOOM. Так твій День Ангела ми ще не святкували", - підсумував Садовий.

Також ми повідомляли, що напередодні місцевих виборів в Україні захворів і градоначальник столиці Віталій Кличко.

Він зазначив, що намагався берегтися, проте робота мера під час пандемії передбачає постійний ризик, у тому числі спілкування з людьми і перевірку лікарень.

4 листопада Кличко повідомив, що отримав негативний тест на вірус.

Популярні новини зараз

Пристрастна Тіна Кароль без штанів безсоромно виставила сідниці: "Бідні чоловіки"

Локдаун в Україні: через рішення МОЗ зимові канікули довго затягнуться, "з 31 грудня..."

Пристрасна Каменських запалила просто посеред вулиці, ексклюзивні кадри: "Нереальний кайф"

Спокусниця Кім Кардашьян підкреслила свої достоїнства зеленою шкірою: "Ого, яке декольте"
Показати ще

Зазначимо, що за неділю 6 грудня в Україні підтвердили 8 641 новий випадок зараження "китайським" вірусом, госпіталізували 1 037 осіб, одужали 5 123 людини, померли від коронавірусу 145 пацієнтів.

Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.

Також Politeka писала, що вірус забрав життя подружжя на Київщині, пішли з різницею в кілька днів.