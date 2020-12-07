Мер Львова Андрій Садовий захворів "китайським" вірусом



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"Вчора відчув незначну слабкість і першіння в горлі. Вранці здав аналізи - результат ви вже знаєте. Температури немає, тому працюю онлайн, Поки мій лікар це дозволяє", - повідомив Садовий. Як передає Politeka.net , про це він повідомив на своїй сторінці в Facebook."Вчора відчув незначну слабкість і першіння в горлі. Вранці здав аналізи - результат ви вже знаєте. Температури немає, тому працюю онлайн, Поки мій лікар це дозволяє", - повідомив Садовий.

Градоначальник Львова також звернувся до своєї дружини, яка вже встигла перехворіти на недугу.

"Катерина, вибач, але святкова вечеря сьогодні теж через ZOOM. Так твій День Ангела ми ще не святкували", - підсумував Садовий.