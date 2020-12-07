Планова вагітність обернулася трагедією для українки та її родини

Жінка на ім'я Олена вирішила народити другу дитину в 35 років, повідомляється в сюжеті ТСН. Для ведення вагітності українка і її чоловік звернулися в приватну клініку до знайомого гінеколога.

Олена якийсь час не могла завагітніти і навіть пережила викидень, проте врешті-решт пара нарешті побачила довгоочікувані дві смужки. Гінеколог порекомендував жінці пройти скринінг на 11 тижні вагітності. Але зробив неінвазивний тест NIBT. За його результатами, все було в порядку, і майбутня мати нічого не підозрювала.

Після цього Олена потрапила вже в звичайний пологовий будинок, де їй провели УЗД, яке і виявило перший тривожний дзвіночок. У жінки виявилося багатоводдя, яке зазвичай спостерігається при патологічних захворюваннях у батьків або важких патологіях у дитини.

Пологи Олени проходили вже в приватній клініці. Після народження малюк не видав ні звуку, а медики швидко його забрали від матері і помістили в реанімацію.

"У неї було дуже дивне тільце. Дивна голова, ручки і ніжки. Малятко весь час спала. Підтвердився страшний діагноз - синдром Едвардса", - розповіла новоявлена мати.

Цей синдром проявляється у вигляді численних вад розвитку і органів. Маму з дитиною з пологового будинку перевели в Охматдит, де діагноз підтвердили.

Відзначимо, що МОЗ рекомендує проходити Комбіновані скринінги протягом вагітності. Всього їх повинно бути три на різних етапах очікування дитини. Вони можуть виявити генетичні патології та інші вади у малюка. Однак, як показує ця історія, в Україні навіть проходження обстежень не може гарантувати народження здорової дитини.

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