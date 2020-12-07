Українська співачка Анна Седокова похвалилася своєю красою в синьому жакеті

Красуня часто балує шанувальників красивими знімками, хвалячись зовнішністю, повідомляє Politeka.net.

Цього разу співачка постала в красивому синьому піджаку, під яким проглядалося чорне вбрання.

Зірка завершила образ блискучими сережками і хрестиком на шиї. Красуня підкреслила очі темними тінями, олівцем і тушшю.

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"Сотні сторіз і тік-ток. Всього 22 секунди, а вже стільки слів в директ і коментарів, які потрапляють в саме серце. Я поділюся з тобою най най. І мені не страшно.

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Тому що від свого страху не можна тікати, його потрібно атакувати.

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Сьогодні ввечері я вас здивую. Дякую, що зі мною.

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Ваша A. S.", - написала Анна.

За дві години пост зібрав понад 16 тисяч лайків і багато коментарів.

"Це ❤️ космічна!", "Красуня", " чекаю ❤️❤️❤️", " вдалого понеділка ☀️☀️☀️", " ніколи так не чекала, як цю пісню 😭", "Ань, ну яка, ви симпатяга, рідко на нашій естраді", " чекаємо 😍 😭 ", "Найкраща)) дуже чекаємо❤️", " Люблю!😍 😍 😍 👍 👍 👍 ", "Швидше❤️", - написали користувачі мережі.

Раніше ми писали, що Ана Седокова постала в чорному вбранні з пір'ям.

Даний знімок співачка опублікувала у своєму Instagram. На фото зірка постала крупним планом. Очі знаменитості були підкреслені темними тінями.

Завершили образ сітчасті рукавички і довгі блискучі сережки.

Користувачі мережі написали багато приємних повідомлень у бік приголомшливої красуні.

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