У Конго раптово помер український військовослужбовець

Як передає Politeka.net, про це повідомив Юрій Кулька у Facebook-групі "18 окремий вертолітний загін ДР Конго".

Трагедія сталася 6 грудня.

Причиною смерті військовослужбовця 18 окремого вертолітного загону, старшого солдата Сергія Савченко стала раптова зупинка серця.

"Командування і особовий склад висловлюють щирі співчуття рідним і близьким з передчасною втратою побратима", - йдеться в повідомленні.

Українці в мережі також висловили свої співчуття у зв'язку з тяжкою втратою.

"Вічна пам'ять. Співчуття сім'ї","Царство Небесне! Співчуття рідним!", "Нехай спочиває з миром", - писали під постом.

Раніше ми повідомляли, що обірвалося життя відомого українського волонтера родом з Тернопільської області.

57-річний чоловік помер після того, як швидка його в кисневій масці привезла в лікарню Бучача. Лікарі не змогли його реанімувати і він помер під дверима інфекційного відділення лікарні.

Зазначимо, що за неділю 6 грудня в Україні підтвердили 8 641 новий випадок зараження "китайським" вірусом, госпіталізували 1 037 осіб, одужали 5 123 людини, померли від коронавірусу 145 пацієнтів.

Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.

Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.

Також Politeka писала, що вірус забрав життя подружжя на Київщині, пішли з різницею в кілька днів.