У Конго раптово помер український військовослужбовець
Як передає Politeka.net, про це повідомив Юрій Кулька у Facebook-групі "18 окремий вертолітний загін ДР Конго".
Трагедія сталася 6 грудня.
Причиною смерті військовослужбовця 18 окремого вертолітного загону, старшого солдата Сергія Савченко стала раптова зупинка серця.
"Командування і особовий склад висловлюють щирі співчуття рідним і близьким з передчасною втратою побратима", - йдеться в повідомленні.
Каменських без штанів і сорому дала жару на парковці: "Ого, ляхи"
Дочка Олени Кравець з "Квартал 95" запалила з подружкою і зняла все на камеру: мама буде в захваті
Тотальний карантин в Україні: Шмигаль видав терміни і перелік заборон, "Жорсткі заходи доведеться вводити вже..."
Полякова посвітила своїми апетитними булочками, здивувавши зовнішністю в звичайному житті: "Нічна жриця"
Українці в мережі також висловили свої співчуття у зв'язку з тяжкою втратою.
"Вічна пам'ять. Співчуття сім'ї","Царство Небесне! Співчуття рідним!", "Нехай спочиває з миром", - писали під постом.
Раніше ми повідомляли, що обірвалося життя відомого українського волонтера родом з Тернопільської області.
57-річний чоловік помер після того, як швидка його в кисневій масці привезла в лікарню Бучача. Лікарі не змогли його реанімувати і він помер під дверима інфекційного відділення лікарні.
Зазначимо, що за неділю 6 грудня в Україні підтвердили 8 641 новий випадок зараження "китайським" вірусом, госпіталізували 1 037 осіб, одужали 5 123 людини, померли від коронавірусу 145 пацієнтів.
Нагадаємо, Китайський вірус погубив сім'ю українського депутата, двоє дітей залишилися сиротами.
Як повідомляла Politeka, ситуація в українських лікарнях погіршується з кожним днем, лікарі безсилі.
Також Politeka писала, що вірус забрав життя подружжя на Київщині, пішли з різницею в кілька днів.