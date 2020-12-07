Колишнього українського футболіста засудили до тюремного ув'язнення в Москві

Василя Василенка 12 років колонії суворого режиму, передає "Інтерфакс".



Суд у закритому режимі визнав 53-річного чоловіка винним у шпигунстві.



За даними журналістів, матеріали кримінальної справи щодо нього мають гриф "таємно".





Раніше ми повідомляли, що в Держдумі РФ прийняли пакет законів, що стосуються заборони відчуження російської території.

Тепер тем хто стверджує, що Крим – це Україна, отримають в Росії термін до чотирьох років.

Також ми повідомляли, що цього літа боєвики на Донбасі викрали 20-річного українця Богдана Максименка і більше двох місяців хлопця утримують у в'язниці.

"10 квітня 2020 року до нього додому прийшли люди у формі, обшукали квартиру, вилучили техніку та забрали Богдана. Рідні хлопця порахували: рівно 73 доби не знали про його місцезнаходження. Зрештою, з'ясували - в Макіївці, в так званому СІЗО так званого міністерства держбезпеки, який розташований на території колонії №97. А потім навіть змогли передати першу передачу", - писали в мережі.

Нагадаємо, що у мережі показали, як "зазеленів" Донецьк без України, гірше, ніж у Чорнобилі: "самі цього хотіли, тепер мають"

Як повідомляла Politeka, бойовики "ДНР"побудували військову базу прямо біля школи, фото.

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