18-річна американська співачка Біллі Айлиш пострибала на камеру

Відома артистка завоювала любов мільйонів шанувальників, завдяки своєму незвичному голосу, передає Politeka.net. Зараз за зіркою в Instagram стежать 71,3 млн шанувальників, а зірка регулярно балує їх своїми постами.

Так, зірка опублікувала цікаве відео, на якому трохи порухалася, підстрибуючи. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки) Біллі була, ймовірно, в ліфчику. Чорні бретельки натягнулися і вп'ялися в шкіру.

Невеликі прикраси на шиї виблискували, притягуючи погляд.

Зірка розпустила довге волосся і млосно подивилася в камеру.

У підписі красуня поставила лише смайлик:"🥱".

За вісім годин пост зібрав майже 16 тисяч переглядів.

Користувачі мережі написали в сторону юної красуні багато приємних коментарів.

"Дівчина-вогонь", - написав один з шанувальників.

Варто відзначити, що незважаючи на молодий вік у Біллі Айліш вже четвертий розмір грудей, який вона раніше намагалася ретельно приховати під об'ємним одягом.

Раніше ми писали, що Біллі Айліш опублікувала знімок в темно-червоному освітленні, що додало загадковості і інтимності моменту. Артистка постала в" тісному " топіку, що вигідно обтягнув її пишний бюст, і приспустила на плечі сорочку.

"Ти дійсно хочеш повернутися в часі?",- підписала фото дівчина.

Раніше повідомлялося, що Біллі Айліш помітили на вулиці в незвичному для себе вбранні-шортах і тісній майці. При цьому волосся знаменитість вирішила зібрати в пучок.

Найбільш дивним в цьому вбранні виглядали шльопанці зі шкарпетками, проте пізніше з'ясувалося, що це наряд фірм Gucci і Yeezy.

Нагадавши, Біллі Айліш опинилася на межі смерті, психіка не витримала

А ще Politeka писала, що скромниця Біллі Айліш випадково засвітила величезний бюст у коротенькій маєчці: кадри спокуси

Також Politeka повідомляла, що загадкова Біллі Айліш ризикнула показати форми в" тісному "топіку:" це змусить всіх замовкнути"