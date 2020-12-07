Популярна українська телеведуча Регіна Тодоренко зважилася на чергову зміну іміджу, вразивши фанатів

Знаменита телеведуча після того, як почала участь в шоу «Танці на льоду» почала змінювати імідж все частіше, ніж привернула увагу до себе. Щоб продовжувати бути в тренді і звертати увагу прискіпливих шанувальників, цього разу Регіна зважилася на несподіваний крок і перефарбувала своє волосся.

Дівчина не тільки змінилася, але ще і здивувала шанувальників, адже деякі порахували, що малиновий колір зістарив її і помітно додав років до зовнішності.

"Я теж не очікувала😁 за вчорашнім опитуванням в сторіс я зрозуміла, що занадто стабільна, адже 50% опитаних відповіли, що мій максимум - це натуральний колір волосся ) як вам Регіна Петрівна?» ,- написала Тодоренко.

Шанувальники в свою чергу обговорили зовнішність артистки, а також її відтінок волосся – з шатенки дівчина перетворилася на бунтарку з малиновим волоссям.

"Які ви Класні)); в наступній програмі ЛП ви Джессіка Ребіт?; Шикарна)))))🧸 💓; мені так подобається, хочу такий же колір; В чорному кольорі сексуальніше)🔥; А налисо. 😉?от би всіх здивували так здивували, 2020 все-таки ще 🤣; відразу на русалочку Аріель стала схожа 🔥", " Рожевий взагалі не ваш колір!!! Абсолютно !! Я колорист зі стажем 10 років і прекрасно це бачу!! Як вам стилісти підбирали колір і не бачили ваш цветотип??? Ви стали набагато старше! Ви теплий цветотип, м'який ! Вам йдуть теплий кольору, 🌈 ніжні, літні! Але ніяк не холодний рожевий !!!""З темним кольором і чубчиком, як в танцях на льоду.. Набагато крутіше🔥"»

До цього Регіна Тодоренко вразила образом, перевтілившись в Клеопатру, фотографіями знаменитість вирішила поділитися у себе в Instagram.

"Ну і як вам Регіна Петрівна в образі спекотної брюнетки ?) Ми з Марком Антонієм Костомаровим @romankostomarovkrs сьогодні дали спеку на льоду😂 🙈 🐍", - йдеться в повідомленні.

У той же час Тодоренко розповіла, що партнер «тримав Клеопарту як міг, але вона виявилася неприборкана».

На опублікованому знімку Тодоренко позує в оточенні свого партнера, заграючи і тримаючи його обличчя рукою. При цьому ведучій» приробили " змію, яка нібито повзе по ній.

"Красуня«,» браво за образ«,» як завжди – найкрасивіша«,» дуже органічно виглядаєте«," Регіна в будь-якому образі бездоганна. Виглядаєш на всі сто", - пишуть її шанувальники.

Нагадаємо, що Тодоренко блиснула "підсмаженими булочками" в модному купальнику.

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