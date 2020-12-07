Українцям загрожують нові штрафи, підтриманий новий законопроект

Українців планують штрафувати за використання пластикових пакетів. Про це передає глава Міністерства захисту навколишнього середовища та природних ресурсів Роман Абрамовський на своїй сторінці у Фейсбук, пише Politeka.net.

У повідомленні йдеться, що депутати парламентського Комітету підтримали законопроект № 2051-1 "Про обмеження обігу пластикових пакетів на території України". Тепер документ мають розглянути у другому читанні, а далі передадуть на розгляд Верховній Раді.

Як зазначив Абрамовський, 160 тисяч пластикових пакетів кожну секунду використовується в світі, що дуже шкодить навколишньому середовищу. Стверджується - всього 1% таких пакетів може перероблятися.

Як зазначив політик, відмова від пакетів - це крок назустріч чистій планеті.

Пропонується заборонити: надлегкі і легкі товщиною до 50 мкм пластикові пакети, оксорозкладані (оксобіорозкладані) пластикові пакети.

Виключаються пластикові пакети, які обмежуються величиною (225х345х450 мм) для м'яса, риби і продуктів з них, а також сипучих продуктів в первинній упаковці.

У законопроекті також вказуються суми штрафів: за поширення - від 1700 гривень до 3400 гривень; і за повторне порушення - від 3400 до 8500 гривень.

Нагадаємо, у Харкові днями провели акцію протесту. Учасники пройшлися від саду Шевченка до площі Конституції в нарядах зі сміттєвих пакетів, пластикових пляшок, обгорток з-під чіпсів і солодощів.

Таким чином, акція підняла тему забруднення навколишнього середовища.

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