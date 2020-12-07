Відома співачка з Великобританії Дуа Липа похвалилася бездоганною фігурою, примірявши прозорий наряд
Як розповідає Politeka, фотографіями знаменитість поділилася у себе на сторінці в Instagram.
"Якщо я не можу танцювати, я не хочу цього робити», - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Дуа Липа позує, примірявши прозорий наряд. Красуня ефектно зігнулася, демонструючи бездоганну фігуру у всій красі. Це привело в» дикий " захват її шанувальників.
"Не можу дочекатися твого нового виступу - це витвір мистецтва", "божественна краса", "ти бездоганно виглядаєш«,» неймовірний вигляд",» здається, я закохався в твої форми«,» розкішний вигляд – зводиш з розуму", - пишуть вони.
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Як ми розповідали до цього, співачка Дуа Липа вразила шанувальників бездоганним тілом, примірявши вбрання в сітку на виступі
"Я неймовірно рада повідомити вам, що в п'ятницю ввечері в Studio 2054 було понад п'ять мільйонів глядачів. Спасибі величезне всім за підтримку", - йдеться в повідомленні.
Уточнимо, що на опублікованих кадрах Дуа Липа позує в одному боді і сітці, подражнивши фанатів бездоганними формами. Крім того, співачка також постає перед камерою в одних штанях і крихітному ліфчику.
Нагадавши, Дуа Липа без ліфчика пострибала з гарячими подружками, збентеживши навіть найсміливіших
А ще Politeka писала, що Дуа Липа без білизни стиснула в долонях свої стиглі " ягідки"
Також Politeka повідомляла, що шалена Дуа Липа показала форми в прозорому ТОПі, блискучому міні і не тільки