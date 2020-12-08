Легендарна модель Олівія Калпо, яка має статус «Міс Всесвіт», показала бездоганну фігуру в спокусливих нарядах

Як розповідає Politeka, фотографії знаменитість вирішила опублікувати у себе на сторінці в Instagram.

"Деякі мої улюблені моменти. Відчуваю ностальгію, тому що це спогади, які я буду зберігати вічно, і в цьому році я сумую за своєю сім'єю», - йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Калпо позує в різних спокусливих нарядах, демонструючи апетитні форми у всій красі.

"Це справжня пожежа«,» неймовірна фігура«,» така гаряча штучка«,» чарівна«,» Не можу перестати милуватися тобою«,» ось це Я розумію відпочинок", - пишуть її шанувальники.

Як ми писали до цього, відома модель Олівія Калпо, яка отримала титул "Міс Всесвіт", показала себе в ніжному образі.

На фото красуня позує в білій блузці з декольте. Красуня себе зняла досить близько, хвалячись бездоганними рисами обличчя. Волосся у Олівії були зібрані у хвіст, а образ дівчина доповнила невеликим макіяжем.

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