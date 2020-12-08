У Львові розшукують безвісти зниклу 23-річну контрактницю військової частини Національної гвардії
Як передає Politeka.net, про це повідомив місцевий депутат Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook.
Дівчина вже більше 10 днів не з'являється на службі.
За інформацією місцевих ЗМІ Анна Ротач 27 листопада виїхала з квартири, де проживала разом з чоловіком у Львові, в невідомому напрямку і на сьогодні місце його перебування невідоме.
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Кому відома будь - яка інформація-телефонуйте за номером 102 або 0969410917.
Раніше ми повідомляли, що в Києві розшукують 15-річного Колю Радзевича. Юнак пішов і не повернувся зі школи-інтернату №21, який знаходиться в районі Оболоні.
На вигляд хлопчикові 14-15 років, його зріст 170-175 см, збитої статури, волосся на голові відсутні. У нього є особлива прикмета-на лівій щоці хлопчик має родиму пляму.
Також ми повідомляли, що в Одеській області поліції вдалося знайти хвору жінку, яка пішла з дому.
Правоохоронці обстежили вулиці, опитали односельців і в підсумку знайшли зниклу на автобусній зупинці і повернули родичам цілою і неушкодженою.
Нагадаємо, юна дівчина з поганим зором зникла на Харківщині.
Як повідомляла Politeka, на Київщині майже місяць не можуть знайти Івана Дмитровича Борисенка 1957 року народження.
Також Politeka писала, що 15-річний хлопчина поставив на вуха батьків і поліцію в Дніпрі, дитину розшукують усіма силами.