У Львові розшукують безвісти зниклу 23-річну контрактницю військової частини Національної гвардії

Як передає Politeka.net, про це повідомив місцевий депутат Ігор Зінкевич на своїй сторінці в Facebook.

Дівчина вже більше 10 днів не з'являється на службі.

За інформацією місцевих ЗМІ Анна Ротач 27 листопада виїхала з квартири, де проживала разом з чоловіком у Львові, в невідомому напрямку і на сьогодні місце його перебування невідоме.

Кому відома будь - яка інформація-телефонуйте за номером 102 або 0969410917.

Раніше ми повідомляли, що в Києві розшукують 15-річного Колю Радзевича. Юнак пішов і не повернувся зі школи-інтернату №21, який знаходиться в районі Оболоні.

На вигляд хлопчикові 14-15 років, його зріст 170-175 см, збитої статури, волосся на голові відсутні. У нього є особлива прикмета-на лівій щоці хлопчик має родиму пляму.

Також ми повідомляли, що в Одеській області поліції вдалося знайти хвору жінку, яка пішла з дому.

Правоохоронці обстежили вулиці, опитали односельців і в підсумку знайшли зниклу на автобусній зупинці і повернули родичам цілою і неушкодженою.

Нагадаємо, юна дівчина з поганим зором зникла на Харківщині.

Як повідомляла Politeka, на Київщині майже місяць не можуть знайти Івана Дмитровича Борисенка 1957 року народження.

Також Politeka писала, що 15-річний хлопчина поставив на вуха батьків і поліцію в Дніпрі, дитину розшукують усіма силами.