Цукерки від російських кондитерських компаній з'явилися на українських прилавках
В Україні багато продавців торгують російськими цукерками, хоча офіційно продукція з РФ підпадає під санкції і її продаж заборонений в нашій країні.
Про це сказано в матеріалах видання "Страна". Російські цукерки продають переважно в невеликих магазинах і переходах метро. В Україну їх привозять контрабандою, а ціна на них просто космічна - від 300 гривень за кілограм.
В асортименті продавців можна побачити такі російські цукерки: "Золотое суфле" - 450 гривень за кілограм, "Мишка косолапый" - 370 гривень, "Красный мак" - 295 гривень, "Аленка" - 355 гривень, "Столичные" - 435 гривень, "Золотой петушок" - 345 гривень.
Як виглядала і як виживала Тіна Кароль без грошей і слави, рідкісні кадри: "В 14 років втекла з..."
Каменських без штанів і сорому дала жару на парковці: "Ого, ляхи"
Пристрасна Каменських запалила просто посеред вулиці, ексклюзивні кадри: "Нереальний кайф"
Біда в родині переможниці "Танців з зірками" Гвоздьової, дитина теж постраждала: "Два дні дуже..."
Виробник цукерок-ПАТ "Красный октябрь" Росія, міста Москва і Рязань.
За словами продавця в одному з магазинів біля метро, російські цукерки користуються популярністю серед покупців, так як відрізняються якістю від цукерок українського виробника.
У той же час, сам продавець не вважає, що порушив закон. Хоча офіційно російські товари знаходяться під санкціями України.
"Я вже три роки продаю російські цукерки в Києві - всім смачно. Ми навіть по терміналу їх пробиваємо, так що у мене все чесно. Якщо є попит - чому б і не продавати", – сказав він.
Інший продавець уточнив, що багато покупців знають звідки солодощі, але не відмовляються від їх покупки.
"Зараз російські цукерки у нас на кожному кроці, вже всі власники лотків їх привозять і продають. Люди просто купують цукерки, за назвами зрозуміло, що вони з Росії, але ніхто з клієнтів, прочитавши, звідки вони – не відмовляється від покупки", – резюмував Азат.
Нагадаємо, українець розкрив брехню про вугілля з РФ.
Як повідомляла Politeka, Україна готує нові санкції проти Росії і ОРДЛО.
Також Politeka писала, у Росії заговорили про нові заходи проти "санкціонки".