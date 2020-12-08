Цукерки від російських кондитерських компаній з'явилися на українських прилавках

В Україні багато продавців торгують російськими цукерками, хоча офіційно продукція з РФ підпадає під санкції і її продаж заборонений в нашій країні.

Про це сказано в матеріалах видання "Страна". Російські цукерки продають переважно в невеликих магазинах і переходах метро. В Україну їх привозять контрабандою, а ціна на них просто космічна - від 300 гривень за кілограм.

В асортименті продавців можна побачити такі російські цукерки: "Золотое суфле" - 450 гривень за кілограм, "Мишка косолапый" - 370 гривень, "Красный мак" - 295 гривень, "Аленка" - 355 гривень, "Столичные" - 435 гривень, "Золотой петушок" - 345 гривень.

Виробник цукерок-ПАТ "Красный октябрь" Росія, міста Москва і Рязань.

За словами продавця в одному з магазинів біля метро, російські цукерки користуються популярністю серед покупців, так як відрізняються якістю від цукерок українського виробника.

У той же час, сам продавець не вважає, що порушив закон. Хоча офіційно російські товари знаходяться під санкціями України.



"Я вже три роки продаю російські цукерки в Києві - всім смачно. Ми навіть по терміналу їх пробиваємо, так що у мене все чесно. Якщо є попит - чому б і не продавати", – сказав він.

Інший продавець уточнив, що багато покупців знають звідки солодощі, але не відмовляються від їх покупки.

"Зараз російські цукерки у нас на кожному кроці, вже всі власники лотків їх привозять і продають. Люди просто купують цукерки, за назвами зрозуміло, що вони з Росії, але ніхто з клієнтів, прочитавши, звідки вони – не відмовляється від покупки", – резюмував Азат.



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