Відомий фітнес-тренер Катерина Усманова показала вправи для преса
Красуня цього разу позувала в леопардовому бікіні. Дівчина лежала на килимку для занять біля басейну. Тренер показала вправи для преса, які допоможуть знайти животик мрії. Волосся у Катерини були зібрані в хвостик, щоб не заважали заняттям. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
"Скручування на прес.
Найпопулярніші і ефективні вправи для набуття сильного і рельєфного преса. Дивіться відео, щоб подивитися різні варіації скручувань. Приготували свої животики? Тоді розкладаємо килимок і повторюємо за Катею. Особистий рецепт Каті за кількістю повторень. Кожну вправу робимо до лютого печіння і ще 10 разів після. Буде жарко, але ми в вас віримо", - написала Усманова під фото.
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Фанати подивилися ролик майже 20 тисяч разів і написали коментарі:
"Фігура-казка", "прес-моя любов, тренування вранці пройшла на урам", "Катя, спасибі за мотивацію", " спасибі! Сьогодні почнемо", " Катя, а смужка у вас по білій лінії. Це частина діастаз?".
Ми писали, що популярна українська фітнес-модель Катерина Усманова вразила розкішною фігурою, одягнувшись в шкіряне вбрання.
Уточнимо, що на опублікованих фотографіях Усманова позує, одягнувшись в Шкіряний наряд і демонструючи достоїнства фігури у всій красі.
Нагадаємо, засмагла фітнес-тренер Усманова вразила ідеальними "півкулями" в міні-бікіні
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