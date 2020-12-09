Деякі зірки хочуть великі груди, тому вставляють собі імплантати, іншим же пощастило мати натуральний великий бюст від природи

Познайоммось з зірками, у яких не маленький розмір принад, пише Politeka.net.

Українська співачка Тіна Кароль часто вибирає найвідвертіші вбрання з декольте. У деяких джерелах стверджується, що у красуні другий розмір бюста, проте в інших - йдеться про те, що зірка після пологів зберегла четвертий. Сама зірка зізналася, що займалася спортом, щоб привести себе у форму після народження сина.

Колишня солістка "ВІА Гри", учасниця шоу "Танці з зірками", співачка та актриса Надія Мейхер у підлітковому віці стикалася з негативом і комплексувала. Вже у 13 років у артистки був третій розмір бюста. Ближче до повноліття Надя навчилася приймати своє тіло.

Модель і співачка Даша Астаф'єва в 16 років мала перший розмір грудей і спортивну фігуру, адже займалася акробатикою. Однак пізніше дівчина стала розквітати. Зараз у зірки четвертий розмір, який не змінюється, в залежності від ваги.

Українська plus-size модель і блогер Міла Кузнєцова володіє рекордним 13-м розміром грудей. Вона стала рекордсменкою України в категорії "Найбільші натуральні груди". А також брала участь у конкурсі краси "Miss Universe Plus Size 2019 року", де підтвердила натуральність принад, пройшовши медичне обстеження.

У моделі і починаючої актриси Емілі Ратаковські четвертий розмір форм. Користувачі мережі звинувачують артистку в пластиці, проте та всіляко заперечує будь-які втручання, кажучи, що це її натуральна краса.

Одна з найкрасивіших жінок світу, актриса Моніка Беллуччі також володіє четвертим розміром бюста. Зірка ніколи не ставилася до худеньких, втім вона не бачила в цьому проблеми, і на дієту сідає тільки тоді, коли це потрібно «для ролі».

Нагадавши, Українка з 13-м розміром Міла Кузнєцова блиснула своєю гордістю, змусивши чоловіків забути про все.

Як повідомляла Politeka, Українка з 13-м розміром Міла Кузнєцова випила занадто міцного глінтвейну і посвітила бюстом.

Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром Міла Кузнєцова подражнила солодкими "диньками" в екстремальному декольте.