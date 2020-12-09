Деякі зірки хочуть великі груди, тому вставляють собі імплантати, іншим же пощастило мати натуральний великий бюст від природи

Познайоммось з зірками, у яких не маленький розмір принад, пише Politeka.net.

Українська співачка Тіна Кароль часто вибирає найвідвертіші вбрання з декольте. У деяких джерелах стверджується, що у красуні другий розмір бюста, проте в інших - йдеться про те, що зірка після пологів зберегла четвертий. Сама зірка зізналася, що займалася спортом, щоб привести себе у форму після народження сина.

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Колишня солістка "ВІА Гри", учасниця шоу "Танці з зірками", співачка та актриса Надія Мейхер у підлітковому віці стикалася з негативом і комплексувала. Вже у 13 років у артистки був третій розмір бюста. Ближче до повноліття Надя навчилася приймати своє тіло.

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Дорогие мои девушки и мужчины!!!!💃🏻💪 Предновогодняя Распродажа!!!! До -80% на всю коллекцию одежды 💃🏻@meiherbymeiher 💃🏻 Дорогие мои девушки , приветствую! И жду в гости с ♥️6.12.19 по 16.12.19🖤 По адресу : Ул. Шота Руставели 40/10 Режим работы : с 11.00 до 21.00 ПО ДОСТАВКЕ обращаться к @bislan_bislan 💪👍 🖤 Style by: @meiherbymeiher ♥️ Producing by : @nata_dreamer ♥️ Foto by: @sofi_zay ♥️ Production by: @mustloveproduction ♥️ Styling by: @kristin_iv #meiherbymeiher #женскаяодежда #надеждамейхер #дизайнер #женственность #женскаяодеждакиев

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Дорогие мои!! Хочу вам сообщить , что в марте- апреле 2020-го состоятся мои гастроли с акустическим концертом «Feelings» городами Украины: Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье, Черкасы... Подробная информация появится уже в ДЕКАБРЕ. До встречи!!!♥️♥️♥️💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻 #надеждамейхер #акустическийконцерт #feelings #живойзвук #киев💙💛 #харьков #днепр #одесса #николаев #херсон #запорожье #черкасы

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Модель і співачка Даша Астаф'єва в 16 років мала перший розмір грудей і спортивну фігуру, адже займалася акробатикою. Однак пізніше дівчина стала розквітати. Зараз у зірки четвертий розмір, який не змінюється, в залежності від ваги.

Українська plus-size модель і блогер Міла Кузнєцова володіє рекордним 13-м розміром грудей. Вона стала рекордсменкою України в категорії "Найбільші натуральні груди". А також брала участь у конкурсі краси "Miss Universe Plus Size 2019 року", де підтвердила натуральність принад, пройшовши медичне обстеження.

У моделі і починаючої актриси Емілі Ратаковські четвертий розмір форм. Користувачі мережі звинувачують артистку в пластиці, проте та всіляко заперечує будь-які втручання, кажучи, що це її натуральна краса.

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Одна з найкрасивіших жінок світу, актриса Моніка Беллуччі також володіє четвертим розміром бюста. Зірка ніколи не ставилася до худеньких, втім вона не бачила в цьому проблеми, і на дієту сідає тільки тоді, коли це потрібно «для ролі».

Нагадавши, Українка з 13-м розміром Міла Кузнєцова блиснула своєю гордістю, змусивши чоловіків забути про все.

Як повідомляла Politeka, Українка з 13-м розміром Міла Кузнєцова випила занадто міцного глінтвейну і посвітила бюстом.

Також Politeka писала, що Українка з 13-м розміром Міла Кузнєцова подражнила солодкими "диньками" в екстремальному декольте.