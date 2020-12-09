Некоторые звезды хотят большую грудь, поэтому вставляют себе имплантаты, другим же повезло иметь натуральный большой бюст от природы

Давайте познакомимся со звездами, у которых не маленький размер прелестей, пишет Politeka.net.

Украинская певица Тина Кароль часто выбирает самые откровенные наряды с декольте. В некоторых источниках утверждается, что у красотки второй размер бюста, однако в других - говорится о том, что звезда после родов сохранила четвертый. Сама звезда призналась, что занималась спортом, чтобы привести себя в форму после рождения сына.

Бывшая солистка "ВИА Гры", участница шоу "Танці з зірками", певица и актриса Надежда Мейхер в подростковом возрасте сталкивалась с негативом и комплексовала. Уже в 13 лет у артистки был третий размер бюста. Ближе к совершеннолетию Надя научилась принимать свое тело.

Модель и певица Даша Астафьева в 16 лет имела первый размер груди и спортивную фигуру, ведь занималась акробатикой. Однако позже девушка стала расцветать. Сейчас у звезды четвертый размер, который не меняется, в зависимости от веса.

Украинская plus-size модель и блогер Мила Кузнецова обладает рекордным 13-м размером груди. Она стала рекордсменкой Украины в категории "Самая большая натуральная грудь". А также принимала участие в конкурсе красоты "Miss Universe Plus Size 2019 года", где подтвердила натуральность прелестей, пройдя медицинское обследование.

У модели и начинающей актрисы Эмили Ратаковски четвертый размер форм. Пользователи сети обвиняют артистку в пластике, однако та всячески отрицает какие-либо вмешательства, говоря, что это ее натуральная красота.

Одна из самых красивых женщин мира, актриса Моника Беллуччи также обладает четвертым размером бюста. Звезда никогда не относилась к худышкам, впрочем она не видела в этом проблемы, и на диету садится только тогда, когда это нужно «для роли».

Напомним, украинка с 13-м размером Мила Кузнецова блеснула своей гордостью, заставив мужчин забыть обо всем.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером Мила Кузнецова выпила слишком крепкого глинтвейна и посветила бюстом.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером Мила Кузнецова подразнила сладкими "дыньками" в экстремальном декольте.