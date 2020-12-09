Некоторые звезды хотят большую грудь, поэтому вставляют себе имплантаты, другим же повезло иметь натуральный большой бюст от природы

Давайте познакомимся со звездами, у которых не маленький размер прелестей, пишет Politeka.net.

Украинская певица Тина Кароль часто выбирает самые откровенные наряды с декольте. В некоторых источниках утверждается, что у красотки второй размер бюста, однако в других - говорится о том, что звезда после родов сохранила четвертый. Сама звезда призналась, что занималась спортом, чтобы привести себя в форму после рождения сына.

Популярные статьи сейчас

Трагически оборвалась жизнь известной актрисы, мир кино понес огромную потерю: "Ее будут любить вечно"

Отказавшаяся от кубка "Танців з зірками" Юлия Санина взбудоражила видом в купальнике: "Никогда раньше..."

Мощная магнитная буря обрушится на украинцев, почувствуют даже здоровые: «начнется в канун…»

Шторм обрушился на Одессу, стихия смывает все на своем пути: невероятные кадры
Показать еще

Бывшая солистка "ВИА Гры", участница шоу "Танці з зірками", певица и актриса Надежда Мейхер в подростковом возрасте сталкивалась с негативом и комплексовала. Уже в 13 лет у артистки был третий размер бюста. Ближе к совершеннолетию Надя научилась принимать свое тело.

View this post on Instagram

Дорогие мои девушки и мужчины!!!!💃🏻💪 Предновогодняя Распродажа!!!! До -80% на всю коллекцию одежды 💃🏻@meiherbymeiher 💃🏻 Дорогие мои девушки , приветствую! И жду в гости с ♥️6.12.19 по 16.12.19🖤 По адресу : Ул. Шота Руставели 40/10 Режим работы : с 11.00 до 21.00 ПО ДОСТАВКЕ обращаться к @bislan_bislan 💪👍 🖤 Style by: @meiherbymeiher ♥️ Producing by : @nata_dreamer ♥️ Foto by: @sofi_zay ♥️ Production by: @mustloveproduction ♥️ Styling by: @kristin_iv #meiherbymeiher #женскаяодежда #надеждамейхер #дизайнер #женственность #женскаяодеждакиев

A post shared by НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher) on

View this post on Instagram

Дорогие мои!! Хочу вам сообщить , что в марте- апреле 2020-го состоятся мои гастроли с акустическим концертом «Feelings» городами Украины: Киев, Харьков, Днепр, Одесса, Николаев, Херсон, Запорожье, Черкасы... Подробная информация появится уже в ДЕКАБРЕ. До встречи!!!♥️♥️♥️💃🏻💃🏻💃🏻💃🏻 #надеждамейхер #акустическийконцерт #feelings #живойзвук #киев💙💛 #харьков #днепр #одесса #николаев #херсон #запорожье #черкасы

A post shared by НАДЕЖДА МЕЙХЕР (@nadyameiher) on

Модель и певица Даша Астафьева в 16 лет имела первый размер груди и спортивную фигуру, ведь занималась акробатикой. Однако позже девушка стала расцветать. Сейчас у звезды четвертый размер, который не меняется, в зависимости от веса.

Украинская plus-size модель и блогер Мила Кузнецова обладает рекордным 13-м размером груди. Она стала рекордсменкой Украины в категории "Самая большая натуральная грудь". А также принимала участие в конкурсе красоты "Miss Universe Plus Size 2019 года", где подтвердила натуральность прелестей, пройдя медицинское обследование.

У модели и начинающей актрисы Эмили Ратаковски четвертый размер форм. Пользователи сети обвиняют артистку в пластике, однако та всячески отрицает какие-либо вмешательства, говоря, что это ее натуральная красота.

View this post on Instagram

👱‍♀️

A post shared by Emily Ratajkowski (@emrata) on

Одна из самых красивых женщин мира, актриса Моника Беллуччи также обладает четвертым размером бюста. Звезда никогда не относилась к худышкам, впрочем она не видела в этом проблемы, и на диету садится только тогда, когда это нужно «для роли».

Напомним, украинка с 13-м размером Мила Кузнецова блеснула своей гордостью, заставив мужчин забыть обо всем.

Как сообщала Politeka, украинка с 13-м размером Мила Кузнецова выпила слишком крепкого глинтвейна и посветила бюстом.

Также Politeka писала, что украинка с 13-м размером Мила Кузнецова подразнила сладкими "дыньками" в экстремальном декольте.