View this post on Instagram

Дорогие мои девушки и мужчины!!!!💃🏻💪 Предновогодняя Распродажа!!!! До -80% на всю коллекцию одежды 💃🏻@meiherbymeiher 💃🏻 Дорогие мои девушки , приветствую! И жду в гости с ♥️6.12.19 по 16.12.19🖤 По адресу : Ул. Шота Руставели 40/10 Режим работы : с 11.00 до 21.00 ПО ДОСТАВКЕ обращаться к @bislan_bislan 💪👍 🖤 Style by: @meiherbymeiher ♥️ Producing by : @nata_dreamer ♥️ Foto by: @sofi_zay ♥️ Production by: @mustloveproduction ♥️ Styling by: @kristin_iv #meiherbymeiher #женскаяодежда #надеждамейхер #дизайнер #женственность #женскаяодеждакиев