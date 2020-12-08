Українець Олексій Новіков, який завоював титул найсильнішої людини планети в 2020 році, висловився про ситуацію на Донбасі
Як передає Politeka.net, свій коментар стронгмен дав в інтерв'ю Youtube-каналу "Сила спорту" (щоб подивитися відео, дсокролльте сторінку до кінця)
За його словами, він отримав запрошення з РФ для участі в турнірі, але відповів на нього відмовою.
"Я не можу туди поїхати ні в якому разі. Я цього не хочу. Я сказав: "Коли закінчиться війна і ми будемо бачити політичний настрій то, можливо тільки тоді ми зможемо про це говорити", - поділився спортсмен.
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Також спортсмен підкреслив, що РФ бере участь у конфлікті на Донбасі.
"Там війна. Там вже давним-давно не АТО. Там дійсно є російські військові", - заявив Новіков.
Також він висловив готовність піти на фронт у разі повної мобілізації.
"Як я можу не піти, коли залишиться мама, коли мій брат піде, а я ні", - підкреслив стронгмен.
Нагадаємо, українець Олексій Новіков завоював звання найсильнішої людини планети.
Вже в перший день змагань він встановив світовий рекорд у становій тязі 537,5 кг.це найкращий результат на планеті і робить 24-річного Олексія найсильнішою людиною світу.
Рекорд буде занесений до Книги рекордів Гіннесса.
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