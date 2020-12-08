Слідчі встановили, що хлопчик грав сірниками і на ньому загорівся одяг

Так, хлопчик разом з 4-річною сестрою і 6-річним братом залишилися вдома без нагляду матері, яка була на робота. Малюк почав грати сірниками, і на ньому спалахнув одяг на очах у його брата та сестри.

Це сталося в місті Жидачів Львівської області, повідомляє прес-служба Головного управління Національної поліції у Львівській області.

О 9:00 в житло сім'ї прийшла тітка дітей і, побачивши, що сталося, викликала поліцію і швидку допомогу. Незважаючи на всі старання медиків, врятувати життя хлопчикові не вдалося – він помер від опіків і отруєння продуктами горіння.

За даним фактом слідчі поліції відкрили кримінальне провадження за ст. 166 (злісне невиконання обов'язків по догляду за дитиною або за особою, щодо якої встановлено опіку або піклування) Кримінального кодексу України.

Відзначається, що двоє дітей, які також були в будинку, доставлені в лікарню для медогляду - загрози їхньому життю немає.

Правоохоронці закликали батьків ретельно, відповідально ставитися до виконання своїх обов'язків по догляду за дітьми і в жодному разі не залишати малолітніх дітей одних, без нагляду дорослих.

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