Відома модель Інна Горячковська показала себе в дуже цікавому ракурсі

На фото Інна позує в чорній масці і вбранні з великим декольте. Красуня посміхалася і знімала себе крупним планом, хвалячись 15-мм розміром. Образ дівчина доповнила золотим ланцюжком, на яку за пишним бюстом відразу і не подивишся. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості в соціальних мережах.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі під знімком, так як він був опублікований в сторіс Instagram, але так і хочеться додати: "Королівські, так і ваблять".

Ми писали, що 25-річна українська модель Інна Горячковська показала свою гордість крупним планом.

Одяг ледь вмістив пишний бюст Інни, ракурс зверху дозволяє вдосталь насолодитися розкішним декольте, а золотий ланцюжок вдало акцентує увагу на цю видатну частину тіла.

Повідомлялося, що відома модель плюс-сайз Інна Горячковська розбурхала мережу образом кішечки.

На новому фото гаряча блондинка попозувала в білій майці і чорних трусиках, виставивши на загальний огляд неосяжне декольте, радуючи фанатів спокусливим образом.

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