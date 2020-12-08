В Україні раптово зацвіли яблуні

Як передає Politeka.net, аномальне явище для нашої країни показали у сюжеті " ТСН " (щоб переглянути відео, доскролльте сторінку до кінця)



На Миколаєві очевидці опублікували кадри на яких видно квітучі молоді дерева, в той час як не вулиці йде сніг.

"Сніг іде, а дерева цвітуть. Я в шоці, ось це 2020 рік", - здивувався чоловік за кадром.

Експерти пояснюють таке явище тим, що весна в Україні була дуже дощовою, а решта пори року - посушливою. Тому рослини почали поводитися аномально.

Раніше ми повідомляли, що жителям Одеської області вдалося стати свідками аномального явища.

Справа в тому, що в Арцизі під кінець липня почали повторно цвісти яблуні, при цьому на сусідніх гілках знаходяться вже майже дозрілі плоди.

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